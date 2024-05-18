破除俄軍「最大優勢」 澤倫斯基籲西方支持攻擊俄境內目標

澤倫斯基指出，雖然俄軍近期重新進攻哈爾科夫取得進展，但已沒有當初進攻基輔的兵力。（法新社）

2024/05/18 18:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基17日接受《法新社》專訪警告，俄羅斯近期進攻哈爾科夫僅是第一波，後續可能還有更多攻勢，他強調，烏軍被禁止使用西方援助武器攻擊俄國領土，已成為俄軍「最大優勢」，請求西方各國解除這項限制，也盼美國協助烏軍定位俄國境內目標。

澤倫斯基坦言，烏軍的人員配置和士氣存在問題，武器和部隊數量經常處於劣勢，這使得俄軍在本月10日，重新對烏國東北部哈爾科夫地區發動攻勢時取得更大進展，沿著東北邊境推進5至10公里，隨後被烏軍截斷。當地局勢目前已得到控制，但尚未穩定，數千人被迫逃離家園，在第一波攻勢後，可能還會有好幾波攻勢，「我們必須保持清醒」。法新社根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據推估，俄軍已推進超過278平方公里，是一年半以來最大進展。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基強調，俄軍知道攻擊哈爾科夫非常困難，因為烏軍擁有可以長期作戰的部隊，只要俄軍被阻止前進，就不會為了哈爾科夫犧牲數百萬人。此外，俄軍也不像入侵之初一樣，擁有全面進攻首都基輔的兵力。

儘管對捍衛哈爾科夫信誓旦旦，但澤倫斯基也表示，烏軍的防空能力僅達到「我們所需的約25％」，為了與俄軍「平起平坐」，烏軍需要120至130架F-16戰機或其他先進戰機。對於烏軍不得使用西方援助武器襲擊俄國領土的限制，他也發出強烈批評，指俄軍可從領土向烏國發射任何武器，這是俄軍的最大優勢，烏軍卻無法用西方武器對俄國領土的武器系統做任何事情。據了解，英美等國近日暗示，可能鬆綁上述禁令。

針對法國總統馬克宏呼籲烏俄在巴黎夏季奧運期間停火，澤倫斯基也明確拒絕，稱此舉將為莫斯科帶來「優勢」，讓他們有時間調動部隊，「我們不信任普廷，他不會撤軍，誰能保證俄國不會趁機把軍隊帶到我們的領土？」他直言，烏克蘭和西方盟友有「相同價值觀」，但往往有「不同看法」，尤其是在衝突結束方式方面，「西方擔心俄國輸掉戰爭，但又不希望烏克蘭戰敗，現在處於一種無意義的境地」，烏克蘭要的是「公平的和平」。

澤倫斯基敦促中國參加下月15、16日由瑞士主辦的和平高峰會，指中國領袖似乎覺得，一旦俄國輸掉戰爭，就等同美國的勝利，所以才一直希望在兩者之間找到平衡。他說，中國對俄國有影響力，像中國這樣的全球角色參與峰會很重要，支持結束戰爭的國家愈多，俄國就愈需要採取行動。對於能否像朝鮮半島一樣建立停火線，他則語帶保留表示，「每個人都希望找到某種模式，讓戰爭更快結束」。

此外，美國及國防官員透露，基輔已要求拜登政府協助定位俄國境內目標，以便烏軍使用「自己的武器」進行打擊，同時也要求美國取消不得使用美援武器攻擊俄國境內目標的限制。俄國外交部先前曾警告，若美向烏提供長程飛彈，將是「跨越紅線」之舉，俄方將視美國為「衝突的直接一方」，但在那之後，俄國向北韓尋求彈道飛彈，向伊朗尋求無人機，並利用這些武器加強對烏國基礎設施的攻擊。如果美國同意烏國請求，將標誌著美方的重大政策轉變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法