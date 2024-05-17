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哈爾科夫將成緩衝區？普廷：目的是建立安全區 無佔領計畫

普廷16日展開中國行，他在記者會表示，對哈爾科夫的攻擊是為建立緩衝區。（歐新社）

普廷16日展開中國行，他在記者會表示，對哈爾科夫的攻擊是為建立緩衝區。（歐新社）

2024/05/17 23:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷從週四（16日）開始為期2天的訪中行程，而他在今（17日）公開表示，俄軍對哈爾科夫展開攻勢的目的，在於為將該區域建立成「緩衝區」，且目前並無佔領計畫。

根據《美聯社》報導，普廷在中國行面對記者時表示，對哈爾科夫的攻擊行動，是為去年烏克蘭對其邊界城市貝爾哥羅德（Belgorod）襲擊一事做出回應。

普廷表示，若像貝爾哥羅德此種邊境城市遭襲擊的事件繼續發生，俄羅斯將被迫建立一個安全區。他表示，「這就是我們目前正在做的」。據報導，俄軍每日按照計畫推進，但目前並無計畫佔領哈爾科夫。

烏軍目前正在阻止俄羅斯自上週在哈爾科夫展開的攻勢，哈爾科夫一處距離俄國邊境僅5公里的城鎮沃夫昌斯克（Vovchansk）是近幾天的熱點戰區，據報導，烏克蘭當局已從當地撤離約8000名烏克蘭民眾。

而烏軍也針對克里米亞進行反擊，一名烏克蘭情報官員透漏，該國安全部門與軍事情報部門採取聯合行動，利用無人機打擊在諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的俄軍軍事基礎設施，並佔領了塞凡堡（Sevastopol）。

沃夫昌斯克（Vovchansk）是熱點戰區，烏克蘭已從當地撤離約8000名烏克蘭民眾。（路透社）

沃夫昌斯克（Vovchansk）是熱點戰區，烏克蘭已從當地撤離約8000名烏克蘭民眾。（路透社）

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