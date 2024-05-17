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為前線補充新血 澤倫斯基簽署新法讓囚犯從軍

哈爾科夫街頭一幅描繪烏克蘭軍隊的壁畫。（美聯社）

哈爾科夫街頭一幅描繪烏克蘭軍隊的壁畫。（美聯社）

2024/05/17 23:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭軍隊同時在烏國東北、東部和南部力抗俄羅斯進犯之際，總統澤倫斯基17日簽署國會5月初通過的新法，允許一些受刑人加入軍隊換取假釋，擴大軍隊兵力來源，解決兵源不足問題。

17日簽署的新法提供受刑人簽約從軍，換取役期結束後獲得假釋，官員表示，如此可為烏軍部隊增加最多2萬名兵力。不過觸犯最嚴重罪行的受刑人，如預謀殺人背負至少兩條人命者、性侵犯、危害國家安全者，沒資格使用這項條件。

烏軍對抗更龐大、裝備更好的俄羅斯軍隊，兵力一直是個問題，最近幾個月又更形吃緊，促使政府針對逃避國家徵兵者實施更嚴格規定。部分分析家認為，嚴重延宕的武器供應，尤其是華府援助的武器，預期很快就能運抵前線，但兵力短缺是烏克蘭的最大問題。

澤倫斯基同日也簽署另一項法律，將逃避徵兵者的罰款提高到荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣，約7000台幣）。烏國平均月薪約560美元（約1萬8000台幣）。

為了解決兵源不足問題，烏國政府4月已經將徵兵動員對象的年齡，從27歲降低到25歲，上限為60歲，同時，外交部暫停對海外烏國役齡男性公民提供領事服務，以利徵兵的公平性。

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