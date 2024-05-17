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愛沙尼亞總理示警：普廷將移民武器化 藉以削弱歐洲

愛沙尼亞總理卡拉斯警告，俄國正利用移民帶來的威脅作為武器，達到其削弱、分裂歐洲的目的。（法新社）

愛沙尼亞總理卡拉斯警告，俄國正利用移民帶來的威脅作為武器，達到其削弱、分裂歐洲的目的。（法新社）

2024/05/17 23:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）週五（17日）表示，俄羅斯總統普廷為對付支持烏克蘭的歐洲國家，正試圖將「大規模移民帶來的威脅」武器化，並以此削弱、分裂歐洲。

根據英國《衛報》報導，卡拉斯指出，俄國已透過瓦格納傭兵集團在敘利亞及非洲製造移民壓力，而俄國深知歐洲對於人權的主張，利用移民這個「弱點」，迫使歐洲國家接受被俄國趕出邊境的大量移民，與此同時也為歐洲的極右翼政黨，帶來發展的突破口。

卡拉斯表示，俄國的目標是讓烏克蘭變得無法生存，從而將人民往外推，為歐洲帶來移民壓力，而俄國目前正在實行這些行動。

據報導，卡拉斯在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉行的記者會上表示，烏克蘭前線的狀況相當嚴重，歐洲承諾援助的額外武器尚未運送，而負責武器運送協調的北約組織（Nato）能夠處理這一問題。

愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Ilves）預測，若烏克蘭遭俄國攻下，將會有3000萬名烏克蘭人尋求出走。而他表示，歐洲在先前2015年面對200萬名來自中東地區的難民時，就已「徹底崩潰過」。

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