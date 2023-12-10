英女記者挑戰「全裸生活」1週 曝實驗結果：提升自信兼減壓

英國36歲女記者喬潔特（Georgette Culley）日前挑戰進行「全裸生活」1週的實驗。（圖擷取自《太陽報》官網，本報合成）

2023/12/10 16:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少報章雜誌或網路媒體的許多文章，都聲稱「裸睡」不僅能夠促進身心健康，還能夠紓壓。對此，英國一名女記者為了試驗這些說法，親自進行了為期1週、完全一絲不掛的「全裸生活」挑戰，並在挑戰結束寫成專欄分享心得，據她所述，覺得自己晚上睡眠品質和皮膚確實因此變好，更讓她自信心也跟著提升。

據《太陽報》報導，36歲女記者喬潔特（Georgette Culley）曾看過不少文章報導，內容都指出裸睡不但能夠增進身體健康，還有幫助減輕心理壓力的效果。為了驗證這些說法是否屬實，她決定親自體驗全裸生活，除了1個星期全身都不穿任何衣物，還透過智慧手錶監測心率，記錄每天的身心狀況，藉此觀察自己裸體時是否真的對身體有益處。

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喬潔特提到，正常心率為每分鐘60到100次，而她平常靜止心率為每分鐘65下，正好屬於正常範圍。另外，她透露自己與2個年幼的小孩住在一起，在實驗期間她都會將住處窗簾拉上，避免驚嚇到鄰居，不過有時她會開窗廉曬太陽，會因為擔心被鄰居看到自己的裸體，導致心跳因此飆高。

不僅如此，喬潔特還指出當她外出丟垃圾時，雖會先確定周遭沒人才出門，但仍擔心有人突然出現，心跳一度飆升到每分鐘130下，接近慢跑微喘時的心跳速度；還有一次她罩上長大衣外出買東西，但由於當天天氣非常冷，外加她十分緊張，讓心跳一度飆到每分鐘140下；不過當她開始裸睡後，早上醒來她的靜止心率為每分鐘55下。

此外，喬潔特在家做運動時，發現心跳比穿衣服時進行還要高，證實裸體做相同運動所燃燒的卡路里更多。事後她整理自己的裸體生活心得，指出這樣的生活確實比較紓壓，不僅晚上睡得更香甜，皮膚光澤也更加亮麗，壓力也減輕許多，甚至還變得更有自信，認為自己變得更性感了。

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