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哪一國女性胸部最大？全球尺寸排名結果出爐 大小與BMI有關

統計網站「世界人口綜述」日前公布關於女性「乳房」的幾項調查，並列出2023年世界各國女性乳房的尺寸排行。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

統計網站「世界人口綜述」日前公布關於女性「乳房」的幾項調查，並列出2023年世界各國女性乳房的尺寸排行。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2023/12/02 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕網路流行語「胸不平，何以平天下；乳不巨，何以聚人心。」，時常被不少網友用來討論，關於各自對偏好的「乳房」大小。統計網站「世界人口綜述」（World Population Review，WPR）日前公布關於女性「乳房」的幾項調查，除列出2023年世界各國女性乳房的尺寸排行，另該調查也指出，乳房大小與BMI密切相關。

統計網站「世界人口綜述」日前在官網公布，一項名為「2023年各國乳房尺寸」（Breast Size by Country 2023）的調查排行。根據研究團隊表示，全世界至少有6種不同的胸罩尺寸系統（胸圍計算單位有些用英寸、有些用公分），他們的調查則以該國各尺寸罩杯的銷售數字為基準，進而得出一個國家的平均罩杯尺寸，由最低的AA、到最高的C不等，藉此列出各國女性的平均乳房尺寸。

研究團隊也指出，每位女性的乳房大小都是獨一無二的，且會受到多種因素的影響，包括年齡、遺傳、健康水準、營養和飲食。其中，乳房大小和身體質量指數（BMI）密切相關，體重若是越重，通常會伴隨更大的罩杯尺寸，也因此胸部偏大的國家集中在歐洲、美國等國家，尺寸偏小的則集中在非洲和東南亞國家。

專家認為，乳房大小主要跟「遺傳因素」與「生活方式」有關，像是在非洲和東南亞國家的女性，除了整體上身材較嬌小，她們在日常生活中習慣多走多動，可能因此導致體重和胸部尺寸一起下降。另外，在平均乳房尺寸偏小的前23個國家中，台灣以平均AA（BMI 23.7）、中國以平均AA-A（BMI 23.5）一起名列其中。

平均乳房尺寸最大的前10個國家（與該國平均BMI）

1. 美國- C （29.0）

2. 英國- C （27.1）

3. 委內瑞拉- B-C（26.9）

4. 哥倫比亞- B-C（26.7）

5. 瑞典- B-C （25.4）

6. 荷蘭- B-C （25.3）

7. 加拿大- B-C （26.7）

8. 喬治亞- B-C（27.7）

9. 澳洲- B（25.3）

10.波士尼亞與赫塞哥維納- B （23.8）

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