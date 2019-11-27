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正妹全裸「會陰日光浴」 號稱每天30秒滿滿正能量

然而，醫學保健專家佩托（Shamir Patel ）指出，「會陰日光浴」不但沒有科學根據，甚至可能增加罹患皮膚癌的風險，雖從陽光攝取的維生素D是維持人體健康的重要營養素，可促進骨骼、牙齒和肌肉健康，但直接透過口服錠攝取維生素D，比靠曬太陽容易、安全且有效。（圖擷取自@metaphysicalmeagan）

然而，醫學保健專家佩托（Shamir Patel ）指出，「會陰日光浴」不但沒有科學根據，甚至可能增加罹患皮膚癌的風險，雖從陽光攝取的維生素D是維持人體健康的重要營養素，可促進骨骼、牙齒和肌肉健康，但直接透過口服錠攝取維生素D，比靠曬太陽容易、安全且有效。（圖擷取自@metaphysicalmeagan）

2019-11-27 22:21:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州（California）女網友梅根（Meagan）自稱治療師，近日在Instagram上大方秀出全裸做「會陰日光浴」的照片，並指稱，這是種源於東方「道教」的古老習俗，每天只需「曬30秒」，就可以大幅提升正能量，不但每天早上不再需要喝咖啡，晚上睡得更好，甚至擁有蓬勃的生命力及創造力！

綜合外媒報導，在Instagram上自稱治療師的梅根，近日分享一系列在約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）做「會陰日光浴」的照片，照片中的她，藉由全裸躺在大岩石上，抬高雙腿讓太陽能照射她的會陰。

梅根10月21日貼文指稱，「會陰日光浴」是一種源於東方「道教」的古老習俗，每天只需曬「會陰」30秒，效果相當於在陽光下度過一整天，且當時才嘗試3週的她，不但發現自己的正能量大幅提升，晚上睡得更好，擁有充沛的性能量、生命力以及創造力。

梅根11月12日發布的貼文中補充，因「道教」中認為會陰為「生命之門」，主掌人體能量進出，所以才會有這項古老習俗，只要每天曬30秒至5分鐘，就能精力充沛好幾小時，再也不需要靠咖啡提神對，並推薦網友們跟她一起「曬會陰」。

然而，醫學保健專家佩托（Shamir Patel ）指出，「會陰日光浴」不但沒有科學根據，甚至可能增加罹患皮膚癌的風險，雖從陽光攝取的維生素D是維持人體健康的重要營養素，可促進骨骼、牙齒和肌肉健康，但直接透過口服錠攝取維生素D，比靠曬太陽容易、安全且有效。

而醫師高爾（Diana Gall）則表示，沒有科學根據能證明「會陰日光浴」有保健效果，想要獲取正能量有其他更安全的形式，裸體曬太陽助益不大。

在Instagram上自稱治療師的梅根（Meagan），近日分享一系列在約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）做「會陰日光浴」的照片，照片中的她，藉由全裸躺在大岩石上，抬高雙腿讓太陽能照射她的會陰。（圖擷取自@metaphysicalmeagan）

在Instagram上自稱治療師的梅根（Meagan），近日分享一系列在約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）做「會陰日光浴」的照片，照片中的她，藉由全裸躺在大岩石上，抬高雙腿讓太陽能照射她的會陰。（圖擷取自@metaphysicalmeagan）

「會陰日光浴」是一種源於東方「道教」的古老習俗，每天只需曬「會陰」30秒，效果相當於在陽光下度過一整天，且當時才嘗試3週的她，不但發現自己的正能量大幅提升，晚上睡得更好，擁有充沛的性能量、生命力以及創造力。（圖擷取自IG @metaphysicalmeagan）

「會陰日光浴」是一種源於東方「道教」的古老習俗，每天只需曬「會陰」30秒，效果相當於在陽光下度過一整天，且當時才嘗試3週的她，不但發現自己的正能量大幅提升，晚上睡得更好，擁有充沛的性能量、生命力以及創造力。（圖擷取自IG @metaphysicalmeagan）

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