鄭麗文大酸趙少康 還爆「馬英九身體狀況差」要馬家人趕快把他帶回家

國民黨今天舉辦內部空戰執行力培訓課程，國民黨主席鄭麗文擔任主講人，會中鄭麗文直言：「馬英九身體狀況很差，要馬英九的家人趕快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞了。」（資料照）

國民黨今天舉辦內部空戰執行力培訓課程，國民黨主席鄭麗文擔任主講人，被問到國民黨副主席蕭旭岑日前遭前總統馬英九指控破壞財政紀律一事，鄭麗文直言：「馬英九身體狀況很差，要馬英九的家人趕快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞了。」

鄭麗文今天在該課程中大開地圖砲，不僅酸日前主張8000億軍購的前中廣董事長趙少康，更指涉前任黨主席。鄭麗文先是指趙少康的發言，自己都沒在聽，很難跟趙少康理性溝通；她還強調，相信趙少康發言的人非常少，她相信趙少康自己很傷心。

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鄭麗文提到自己接主席前，國民黨這十年是百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光，自己來了以後是一片荒蕪，她接手後組織根本是空的，而這是國民黨總共經歷了前主席洪秀柱、吳敦義、江啟臣和朱立倫。鄭還向底下的成員稱自己做什麼像什麼，過去講的話是武林秘笈，要大家好好回去聽，會有很大收穫。

此外，鄭麗文今主持國民黨Youtube頻道《KMT直球對決》首播，談到川習會，她指出，這次中國國家主席習近平把這段時間全世界最喜歡引用的「修昔底德陷阱」搬上了檯面直球對決，形容美中是否無法避免一戰，並透露這次訪美，受到提出該理論的哈佛教授格雷厄姆·艾利的邀請，兩人會會面談相關問題。

另外，鄭麗文也提到，自己已經舉辦了鄭習會，搞定了北京，接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了。

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