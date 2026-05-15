鄭麗文對趙少康、馬英九開地圖砲？ 國民黨回應了

國民黨說，今天的課程是不公開的內部培訓，主席鄭麗文的發言內容遭刻意曲解。（資料照）

針對媒體報導國民黨主席鄭麗文今天上午出席國民黨內部培訓課程一事，國民黨晚上說，相關內容多有扭曲、誇大與誤導之處，與事實明顯不符，特此澄清。針對前總統馬英九狀況，鄭麗文在會中表達，因馬英九的狀況就是不好，所以希望馬家人能夠盡快做一些安排和處理，讓他得到比較好的照顧。

國民黨舉辦內部空戰執行力培訓課程，傳出主講人鄭麗文竟大開地圖砲，不僅酸趙少康講話沒人信、馬英九身體很差，更指涉前任黨主席把國民黨「敗光光」。

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鄭麗文今天在黨部舉辦的培訓課程中回答現場人員提出的問題。有學員提問關於蕭旭岑副主席日前自馬英九基金會離職的相關事件，鄭麗文回應，「蕭副主席已經是仁至義盡」，至於真實狀況，因涉及馬前總統個人狀態，不便再對外多做說明，因為馬前總統的狀況就是不好，但畢竟身為本黨前主席、前總統，「我還是竭盡一切去維持他的體面」。

國民黨說，鄭麗文向在場學員說明，本來黨中央並不想讓馬英九的狀況公諸於世的，所以也希望盡量冷處理，鬧成這樣也實在是非常不得已，所以希望馬前總統的家人能夠盡快做一些安排和處理，讓馬前總統得到比較好的照顧。

國民黨說，有媒體報導稱鄭主席於課程中表示「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」，以及趙少康先生發文質疑「前面當過主席的人有朱立倫、吳敦義、洪秀柱、江啟臣，都被她罵了」等說法，同樣並非鄭麗文實際發言內容。

國民黨說，鄭麗文於授課時談及，民進黨自執政以來，就有非常龐大的資源、無孔不入的滲透各種不同的組織、群組，背後又有龐大資源的加持，尤其是近五年來，國民黨早已沒有龐大的陸軍。鄭麗文說，相較之下，國民黨的組織荒廢已久，雖然立委及議員還能夠繼續維持地方組織，但是跟過去不能相比，國民黨也不用再自欺欺人，以為還有著龐大陸軍，國民黨擁有強大組織的時代早就不存在超過十年了。

國民黨指出，另外，學員也問到關於趙少康先生近日相關言論是否屬實，鄭麗文表示，趙先生許多情緒性的發言並非事實，「但因為他是趙少康，所以也不需要針對他、讓外人看笑話。」鄭麗文也強調，自參選黨主席至今，自己都對趙少康非常客氣，也從未公開批評過他、針對過他。

刻意曲解 惡意操作

國民黨強調，今日課程屬不公開之內部培訓，卻有人刻意曲解鄭主席發言內容，甚至向媒體片面放話、惡意操作，其心可誅，在此鄭重澄清，希望各界不要再以訛傳訛。

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