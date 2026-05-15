川普談台灣議題：未對習近平做承諾 140億美元軍售很快會決定

川普說，習近平對台灣議題態度非常強硬，他沒有做出任何承諾。（路透）

《彭博》報導，美國總統川普說，他沒有就台灣議題對中國國家主席習近平做出任何承諾，同時他很快將對140億美元的對台軍售計畫做出決定。

川普15日在空軍一號上說，「他（習近平）對台灣議題的態度非常強硬，而我沒有做出任何承諾」。他說，他在與「掌管台灣的人」談話不久後，將在很短的時間內針對軍售做出決定。他沒有具體說明他指涉的是誰。

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川普說，他與習近平就台灣議題「談了許多」，這位中國領導人「不希望看到台灣爭取獨立，因為這將引發非常激烈的對峙」。

川普也說，習近平直接問他，如果爆發衝突，美國是否捍衛台灣。川普說，「只有一個人知道答案，那就是我，我就是那唯一的人。我說，我不談論這個話題」。

川普也被問及，就軍售台灣徵詢北京，是否將違反1982年雷根總統做出的6項保證，這些保證已成為美台關係的基石。

川普說，1982年已「過去很久了」。但他重申，他沒有向中國領導人做出任何承諾。與此同時，他也對於是否完成對台軍售埋下不確定性，他說，「我認為我們現在最不需要的是爆發一場遠在9500英里之外的戰爭」。

川普任何撤銷140億美元對台軍售的企圖，都可能引發華府兩黨的強烈反彈。但如果白宮推進該交易，川普將面臨北京的憤怒。問題可能在9月再度浮現，屆時習近平將出訪白宮。

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