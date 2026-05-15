川習會落幕「這些東西」一律丟棄 不准進空軍一號

白宮官員在登上空軍一號之前，必須將中共分發的所有物品全數丟進當地垃圾桶。（美聯社）

美國總統川普今（15日）結束對中國的訪問，一名跟隨川普的美國記者爆料，白宮官員在登上空軍一號之前，收集中共官員分發的所有物品，並全數丟進垃圾桶，直呼「中國的東西一律不准帶上飛機」。

美國《紐約郵報》白宮記者Emily Goodin在「X」發文表示，白宮的工作人員在登上空軍一號之前，美方工作人員收走了證件、代表團徽章等中共官員分發的所有物品，以及白宮發放的「拋棄式手機」（burner phones）。Emily Goodin指出，他們在起飛前把這些東西，都丟進了樓梯旁的垃圾桶，「中國的東西一律不准帶上飛機」。

請繼續往下閱讀...

福斯新聞曾報導，川普總統及其隨行人員到中國進行訪問時，所有人會放棄平時使用的手機、平板等電子裝置，改用精簡版的「乾淨」設備，如臨時筆電、拋棄式手機和嚴格控制的通訊系統。目的是為了降低美國官員在中國遭到監視、駭客攻擊等風險。

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin （@Emilylgoodin） May 15, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法