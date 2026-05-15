為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會落幕「這些東西」一律丟棄 不准進空軍一號

    2026/05/15 21:38 即時新聞／綜合報導
    白宮官員在登上空軍一號之前，必須將中共分發的所有物品全數丟進當地垃圾桶。（美聯社）

    白宮官員在登上空軍一號之前，必須將中共分發的所有物品全數丟進當地垃圾桶。（美聯社）

    美國總統川普今（15日）結束對中國的訪問，一名跟隨川普的美國記者爆料，白宮官員在登上空軍一號之前，收集中共官員分發的所有物品，並全數丟進垃圾桶，直呼「中國的東西一律不准帶上飛機」。

    美國《紐約郵報》白宮記者Emily Goodin在「X」發文表示，白宮的工作人員在登上空軍一號之前，美方工作人員收走了證件、代表團徽章等中共官員分發的所有物品，以及白宮發放的「拋棄式手機」（burner phones）。Emily Goodin指出，他們在起飛前把這些東西，都丟進了樓梯旁的垃圾桶，「中國的東西一律不准帶上飛機」。

    福斯新聞曾報導，川普總統及其隨行人員到中國進行訪問時，所有人會放棄平時使用的手機、平板等電子裝置，改用精簡版的「乾淨」設備，如臨時筆電、拋棄式手機和嚴格控制的通訊系統。目的是為了降低美國官員在中國遭到監視、駭客攻擊等風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播