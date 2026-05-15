前竹北市代疑涉虛報補助遭搜查 發聲「選舉年噤聲對誰最有利？」

疑涉虛報補助遭新竹檢調搜查，前竹北市民代表陳冠宇今天發聲「選舉年噤聲對誰最有利？」（記者廖雪茹攝）

新竹縣前竹北市民代表陳冠宇遭檢舉在代表任期內疑似有虛報補助款項情事，昨被新竹檢調搜索並約談，檢察官訊後諭知限制住居，限制出境、出海。陳冠宇今天發聲，意有所指表示「今年是選舉年，我如果感到恐懼而噤聲對誰最有利？而我們又該讓這樣的人繼續獲得權力，甚至更上一層樓？」

陳冠宇在臉書貼文，他的手機被扣押，無法用電話聯絡。謝謝大家關心，目前案件已進入偵查不公開，所以無法對外說明清楚。

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接著，陳冠宇表示，「今年是選舉年，我如果感到恐懼而噤聲對誰最有利？而我們又該讓這樣的人繼續獲得權力，甚至更上一層樓？」並說，大家可以想想，「我們是要打造一個可以說實話，一起真誠面對事情的城市？還是要變得像中國，只能有一種聲音，大家都必須學會阿諛奉承、各種揣摩上意，才能明哲保身的過日子呢？」

陳冠宇最後提到，「台灣是我們的家，我們的家人、朋友、工作都在這裡，我由衷希望大家能平安快樂，可以輕鬆自在的活著，而不是生活在壓抑與恐懼裡。」

新竹地檢署表示，接獲情資，前竹北市民代表陳冠宇在代表任期內疑似有虛報補助款項情事，檢察官立即指揮新竹縣調查站展開調查。全案仍在偵查中，細節暫不便對外說明。檢調昨天搜索1處，並約談陳冠宇，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦。

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