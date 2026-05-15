CBS主播台北直播川習會 直言台灣「晶片之都」是美中地緣政治核心

習近平與川普。（路透）

美國總統川普近日訪中，《CBS晚間新聞》主播多庫皮爾（Tony Dokoupil）在當地時間13日晚間從台灣台北主持《CBS晚間新聞》直播報導川普總統的國是訪問。

網友霍勒斯（Horace）昨（14日）於Threads發文並附上《CBS晚間新聞》新聞報導畫面，霍勒斯表示，當美國2家電視台美國廣播公司（ABC）、美國國家廣播公司（NBC）選擇在中國北京直播晚間新聞報導「川習會Trump-Xi Summit」，同樣為3大電視網之一的美國哥倫比亞廣播公司（CBS），在「台灣台北」與中國記者全程直播CBS Evening News，主播是多庫皮爾，報導川習會對台灣的影響。史上頭一遭。「我用Claude AI 翻成繁體中文字幕並製作影片了，請一定要看到主播的結尾。」

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多庫皮爾於晚間新聞指出，「我們正在台灣進行現場直播。這是CBS新聞首次在此駐點播報」。此刻，他距離中國海岸僅約100英里，世界兩大超級強權的領導人正在這場峰會見面。

「中國威脅要入侵這座島嶼，而我們就在這裡進行現場轉播」。這座民主的小島處於超級大國的陰影之下，卻是全球晶片之都（the microchip capital of the world），「為我們每天使用的各種設備提供電力」。這一切關係著什麼？

表面上，似乎所有的動作都在那邊，「我們即將看到川普總統與習近平針對伊朗戰爭、關稅、關鍵礦產、貿易等議題展開談判。但若您從這場國事訪問拉遠鏡頭，便會看到我們這個時代最重要的地緣政治故事之一」。今晚最大的問題是：「習近平領導下的中國，是否會嘗試奪取台灣，冒著引發戰爭與經濟災難的風險？」

習近平已指示軍方做好準備，要在2027年前拿下這座島嶼。用習近平自己直白的話來說，台灣是中國與美國之間最重要的議題。「換句話說，雖然宴席擺在北京，這頓飯最核心的主餐，其實就在這裡。」

多庫皮爾指出，台灣這邊，有一種真實存在的憂慮，擔心中國大陸可能想要實現統一，讓這座島嶼落入共產黨的掌控。數十年來，歷任美國總統始終堅定承諾，要保護台灣免受鄰近強大中國的威脅。

對習近平而言，沒有任何課題比台灣更為關鍵。北京已將台灣定位為「核心利益中的核心」。若有必要，以武力實現統一，是習近平議程的核心。這對美國經濟同樣至關重要。台灣生產全球逾9成最先進的半導體。

根據CBS報導，川普此次訪中陣仗驚人，隨行人員包含特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳及蘋果執行長庫克。有專家認為，川普的「交易型性格」讓台灣內部感到憂慮。曾擔任歐巴馬政府中國事務首選顧問梅迪羅斯（Evan Medeiros）分析，習近平將川普視為缺乏戰略且容易操弄的領導人；部分相關人士擔心，川普可能為爭取商業利益或解決伊朗困局，將價值140億美元的對台軍售案作為談判籌碼。

多庫皮爾提問「在台灣問題上，習近平希望從川普那裡得到什麼？」CBS駐外記者科倫 （Anna Coren）指出，習近平要的是統一。他已一再重申這一點，稱統一是不可阻擋的。這從中國共產黨建政以來就是既定立場，但在習近平手中，它已成為一種執念。他希望美國停止對台軍售、調整軍事部署，並降低對台灣的支持。

針對中國宣傳的「強權崛起」，多庫皮爾表示，雖然中國在工業與高鐵建設上表現亮眼，但背後隱藏著人口正在減少、失業率居高不下，還有數以百萬計的農村居民依然生活在貧困中，大量住宅建築如今也空置荒廢。他特別強調，事實上這些負面訊息在中國網路上是「被禁止的悲觀情緒」，「我們所擁有的自由，他們根本就沒有。」

網友horace.jhuang授權CBS報導相關資訊如下：

CBS主播多庫皮爾。（法新社資料照）

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