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    狂！英國新節目開播 首集驚見成年男女脫光光給孩子看......

    英國「第四台」近日播出新節目《裸體教育》第一集，找來成年男女脫光光站在數名青少年面前，引發輿論。（圖翻攝自推特）

    英國「第四台」近日播出新節目《裸體教育》第一集，找來成年男女脫光光站在數名青少年面前，引發輿論。（圖翻攝自推特）

    2023/04/05 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕英國免費公共廣播電視頻道「第四台」（Channel 4）近日推出新節目《裸體教育》（Naked Education），首集直接找來成年男女脫光光站在數名青少年面前，宣稱是要讓學子打破「正常體型」的刻板印象，不料卻遭致外界撻伐。

    根據《每日郵報》報導，英國「第四台」本月4日晚間播出新節目《裸體教育》第一集，開播後隨即引發該國社會輿論譁然，原因是該節目首集找來4名成年男女，一絲不掛地站在一群14至16歲青少年面前。從網上曝光的片段可以看到，青少年看到裸體男女時，神情略顯尷尬，其中一名女孩甚至不敢直視，以手摀面乾笑。

    節目主持人理查德森（Anna Richardson）、英國教育部青年心理健康大使喬治（Alex George）、英國電視名人波金尼（Yinka Bokinni）都盛讚，這樣的節目呈現方式是為了打破青少年對所謂男女「正常體型」的刻板印象，兼具教育意義與歡樂。

    不過英國觀眾卻不以為然，網上批評聲浪不斷，認為此舉非但無法起到性教育宣導，反而造成孩童心理陰影。對此，「第四台」跳出來強調，參加該節目的孩子，都是在自己與監護人都了解且同意節目內容後才參與拍攝。

    英國「第四台」近日播出新節目《裸體教育》第一集，找來成年男女脫光光站在數名青少年面前，引發輿論。（圖翻攝自推特）

    英國「第四台」近日播出新節目《裸體教育》第一集，找來成年男女脫光光站在數名青少年面前，引發輿論。（圖翻攝自推特）

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