《紐時》驚人發現！哈瑪斯火箭彈曾擊中以色列核武基地

美國星球實驗室公司在10月8日拍攝的色列中部斯多特米哈（Sdot Micha）軍事基地（左上方）衛星照片，中間四邊形白框內，是被燒焦的地面。（翻攝自Planet labs）

2023/12/06 22:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》4日報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」10月7日襲擊以色列時，其中1枚火箭彈擊中了一處以色列軍事基地，根據專家說法，該基地部署了許多可攜帶核彈頭的飛彈。

報導詳細描述了這一高度危險的事件，指出雖然沒有飛彈或彈頭被直接擊中，但在以色列中部的斯多特米哈（Sdot Micha）軍事基地引發了一場大火，幾乎蔓延到儲存「敏感武器」的設施。

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儘管以色列從未正式承認擁有核武庫，《紐時》援引以色列消息人士、美國官員的數據和衛星照片指出，以色列「至少擁有少量核武器」。

報導引述一名武器專家的話說，在大火肆虐的基地可能有多達25到50枚可攜帶核彈頭的「耶利哥」（Jericho）中程彈道飛彈。據分析人士稱，核彈頭本身可能儲存在一個單獨的基地。但很明顯，這個位於以色列中部的基地，是哈瑪斯的直接目標，也可能是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）的直接目標。

據稱，核彈頭可能儲放在遠離斯多特米哈基地的位置，因此對該設施的攻擊不會破壞其完整性。

11月5日，以色列極右翼文化遺產部長埃利亞胡（Amihai Eliyahu）語出驚人，稱以色列的選擇之一是向加薩投擲核彈，以色列總理納坦雅胡隨即澄清事前他並不知道這番言論，並暫停埃利亞胡參加內閣會議的資格。

《紐時》指出，針對以色列最敏感的軍事地點之一的襲擊表明，10月7日襲擊的範圍可能比之前已知的還要大，而且火箭可以穿透以色列戒備森嚴的戰略武器周圍的空域。

以色列航太工業（IAI）基於「耶利哥-2」（Jericho-2 ）中程彈道，開發出的沙維特（Shavit）火箭飛行器（見圖）。（取自I網站）

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