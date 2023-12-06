以色列稱哈瑪斯平民死傷比例相當正面 聯合國批毫無格調

聯合國5日痛批以色列用比例法來計算加薩戰爭的平民死亡慘況「毫無格調」，圖為加薩5日遭空襲畫面。（法新社）

2023/12/06 15:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）4日向美媒《CNN》表示，目前以色列在加薩所造成的哈瑪斯、平民傷亡比例為1比2，每1名哈瑪斯死亡，就有2位平民陪葬，稱這樣的比例非常正面，對此，聯合國5日痛批用這種比例計算方法「毫無格調」。

根據《CNN》報導，以色列持續進攻加薩，平民死傷人數引起國際關注，以色列國軍發言人康里克斯4日語出驚人，以比例方式來看待加薩的平民死傷，並稱殺死1名哈瑪斯同時會造成2名巴勒斯坦平民傷亡的比例非常正面，引來聯合國批評。

請繼續往下閱讀...

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）5日痛批，「我們無意透過比例來呈現死傷慘況，我認為這種比例方式毫無格調」，杜雅里克表示，聯合國的重點一直都在於要如何降低加薩平民傷亡，儘管到目前為止都未能成功。

面對聯合國的批評，以軍發言人康里克斯表示，他想表達的是，在加薩的巷戰平民死傷比，每擊殺1名哈瑪斯會造成2位平民死亡，已經比敘利亞等其他地區的巷戰好上許多，但無論如何，每一位平民的死傷都令人悲傷至極，他日後在措辭上會更為謹慎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法