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目擊者曝血腥過程！支持者擋在川普和槍手之間 下秒後腦勺中彈慘死

川普在賓州造勢遭暗殺未遂，隨扈趕忙護送他離開現場。（法新社）

川普在賓州造勢遭暗殺未遂，隨扈趕忙護送他離開現場。（法新社）

2024/07/15 00:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普在造勢活動遭槍擊，本人僅受輕傷無大礙，但有1名支持者身亡，另2人受重傷。有目擊者還原當下血腥場面，死者疑似擋槍，後腦勺中彈慘死。

綜合外媒報導，美東時間13日傍晚6點11分（台灣時間14日清晨6點11分）左右，川普在賓州巴特勒（Butler）造勢遭暗殺未遂，川普驚險躲過瞄準頭部的子彈，右耳中彈爆血，隨扈見狀趕忙包圍住川普，護送他下台離開現場。此外，現場支持者因遭受波及，釀1死2重傷悲劇。

自稱是位醫生的約瑟夫（Joseph）目擊槍擊發生當下台上及舞台周邊所有狀況。當時坐在舞台前第3排位置約瑟夫表示，他聽到7次槍響，距離舞台最近的一名男子後腦勺被擊中，當場倒地，他見狀趕緊衝上前幫該名男子進行急救，但明顯回天乏術。約瑟夫表示，該男子當時位置距舞台非常近，似乎剛好擋住瞄準川普開槍的人。

另名在現場的女子艾琳（Erin）表示，當時聽到槍響以為是煙火，但沒多久有人直接倒地，周遭陷入混亂，她才意識到有槍擊發生。艾琳沉痛直言，「這非常令人難過，我為我們國家感到悲傷。你如果真的不喜歡這個人（指川普），就不要投票給他，但沒有必要殺他！」

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