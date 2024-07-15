川普遇刺 拜登團隊緊急調整選戰策略

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，拜登團隊緊急調整選戰策略，暫時不攻擊川普當選對美國民主的危險性。（路透）

2024/07/15 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於美國前總統川普在賓州遭遇暗殺未遂，現任總統拜登的連任競選團隊緊急制定新的選戰策略，包括決定暫時停止對川普的攻擊。

路透報導，在13日槍擊事件發生後的幾小時內，拜登競選團隊就撤掉電視廣告，並暫停其他的政治宣傳活動，包括凸顯川普在紐約州法院因支付封口費給1名成人片女星，以避免在2016年美國大選前爆發性醜聞而被定罪的廣告。

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匿名助選官員透露，在未來幾天，白宮和拜登競選團隊將不再攻擊川普，而是凸顯拜登譴責各種政治暴力的過往紀錄，包括他對美國大學校園抗議以色列—加薩走廊衝突淪為暴力活動的嚴厲批評。

拜登顧問群曾希望壓制一些民主黨同志和其他人最近呼籲拜登讓賢，讓其他候選人代表民主黨出征的呼聲，強調川普對美國民主規範和保障墮胎權的危險性，以及川普聲稱贏得2020年選舉的虛假聲明。

然而，助選人員提到發生在賓州巴特勒的暗殺事件時坦承，「此事改變了一切」，「我們仍在評估。對川普提出指控將變得更為困難」，「總統正在試圖降溫」。

拜登在6月27日的首次電視辯論表現不佳，引發部分聯邦眾議院和參議院的民主黨人公開呼籲拜登退出選戰。拜登競選團隊官員表示，估計這次暗殺企圖將減輕國會民主黨人要求81歲的拜登退選的壓力。

拜登原本計畫15日前往德州奧斯汀的詹森（Lyndon B. Johnson）總統圖書館，預定談論詹森在1960年代簽署具有里程碑意義的《民權法案》，並批評川普對移民和美國多元種族的攻擊，但這項行程目前正在審查中，可能會被取消。

由於槍擊事件發生在拜登曾以些微差距，在2020年擊敗川普的關鍵州賓州，部分政治策士認為，槍擊事件可能對當地選情特別具有衝擊力，會增加同情川普的共和黨選民的投票率。

不過，共和黨民意調查專家倫茨（Frank Luntz）在社群媒體上指出，這並不保證川普鐵定可以讓賓州翻盤，但對拜登而言，原本即已漫長而曲折的道路，如今將變得更加漫長而曲折；正如佛洛伊德（George Floyd）事件對數千萬美國人產生持久影響一樣，川普的槍擊事件也將產生意料之外的重要影響。

佛洛伊德是1名非裔男子，2020年5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市被1名白人員警壓頸致死，引發美國多座城市和海外抗議種族不公的大規模運動。

今年參選的其他民主黨候選人，也在重新考慮原本計畫重點強調的川普當選的危險性。1名參與參議院選戰的匿名民主黨人表示，真正的問題在於，「我們是否可以在2週內回歸原來的劇本，宣布川普對國家構成威脅…現在不清楚我們的衝勁是否已經被削弱了。」

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