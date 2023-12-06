瑞典5老爸邊帶小孩邊唱阿卡貝拉 意外成百萬網紅

「老爸和聲」5名成員在帶小孩之餘組團，成了百萬網紅。（法新社）

2023/12/06 20:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕在瑞典，由丈夫照顧小孩並不是新鮮事，不過有5名爸爸在照顧小孩時，一時興起唱純人聲阿卡貝拉，意外在網路上爆紅，這5人乾脆組團定期發表作品，成了社群網路上百萬人追蹤的網紅。

《法新社》6日報導，這5名爸爸住在瑞典北部謝萊夫特奧（Skelleftea），年紀都30多歲，他們組成「老爸和聲（Dad Harmony）」阿卡貝拉團的故事，從2022年夏天一場自家陽台派對開始。

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33歲、從事銷售工作的威德馬克（Peter Widmark）說，「當時我們聚在一起，像平常聚會時一樣，閒聊、唱唱歌，然後我的兄弟把它拍下來，在他只有7人追蹤的TikTok帳號上貼出」。沒想到隔天發現，那段影片居然已經有4萬次點閱，幾週內更暴衝到2000萬次。這5人因此決定，開始定期發表「作品」。

「老爸和聲」的MV都是他們在聚會時，邊顧小孩邊拍，場地不是廚房、就是客廳沙發，而且常常帶著小孩一起入鏡。威德馬克說，拍影片時，小孩通常都很平靜，不哭不鬧，他解釋「因為唱歌是一件能撫慰人的事情」。

威德馬克的兄弟托馬斯也加入這個人聲合唱團，他說，「我們都是普通的瑞典男人」，在瑞典，男人花很多時間陪伴小孩是很平常的事，「瑞典幾乎每個男人習慣了請育嬰假，對我們來說不是什麼大不了」。

「老爸和聲」從11月底開始展開巡迴演出，每個週末在瑞典全國各地現場演出，為期1個月，不過，這回沒有帶著小孩一起登台。在週間就回到謝萊夫特奧，繼續他們平常的生活、工作。

近日在東部諾庫平（Norrkoping）欣賞這些老爸現場表演的41歲粉絲艾格斯特洛姆（Louise Elgstrom）說，「我在Instagram上偶然看到他們的影片，就迷上了」，她說，這個團吸引人的地方在於，「他們令人感到如此自然，也對小孩很投入」。

「老爸和聲」在IG、TikTok都有超過100萬人追蹤，儘管成了網路紅人，但是這5位老爸說，他們不會被名氣沖昏了頭，但是他們有個很大的夢想：要在美國、亞洲辦巡迴演唱，而且希望有一天能和英國國寶級歌手艾爾頓強（Elton John）一起唱歌。

5名瑞典爸爸組成的「老爸和聲」1日在諾庫平開演唱會。（法新社）

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