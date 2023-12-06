不僅輸出芬太尼 FBI局長：中國還出口冰毒原料至墨西哥

美國FBI局長瑞伊（Christopher Wray）表示，美國麻醉和止痛藥物氾濫及非法毒品的問題，都與中國有緊密關聯，但中國對美國所構成的毒品威脅不僅限於芬太尼，還有其他致命毒品種類，例如冰毒。（路透）

2023/12/06 10:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）表示，美國麻醉和止痛藥物氾濫及非法毒品的問題，都與中國有緊密關聯，但中國對美國所構成的毒品威脅不僅限於芬太尼的問題，還有其他致命毒品種類，例如冰毒。

綜合《美國之音》等媒體報導，瑞伊5日出席聯邦參議院司法委員會的聽證會時指出，過去2年FBI查獲的芬太尼足以殺死2.7億人，也就是美國8成以上的人口。

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司法委員會共和黨首席議員葛瑞姆 （Lindsey Graham）隨即質問：「我們找到了足以殺死80%的美國人的芬太尼？」

瑞伊回應：「那只是過去2年而已。」

葛瑞姆再問：「你認為我們還有沒找到的芬太尼？」

瑞伊說：「當然。」

葛瑞姆繼續追問，中國在美國的芬太尼問題上所扮演的角色，瑞伊坦言，中國對美國所構成的毒品威脅遠遠不止於芬太尼。

瑞伊指出：「中國向墨西哥販毒集團提供大部分的芬太尼前體化學品，製造出來的芬太尼再流入美國。這部分已經談論了很多，這是個巨大問題。此外，中國要為製造大量的壓丸機承擔責任，因販毒集團都使用了這些機器。」

瑞伊進一步表示：「除此之外，很多人不知道的是，中國也要為在邊境以南製造的冰毒的前體化學品負責。」

冰毒，也被稱作安非他命，是新型毒品的1種，主要成分為甲基苯丙胺，是1種無味或略帶苦味的透明結晶體，純品像冰糖，看起來像冰，因此俗稱為冰毒。

美國國會兩黨議員都將芬太尼藥物氾濫的問題視為最為迫切的議題之一，並呼籲中國採取行動與美國在這個議題上合作。

美國總統拜登和中國國家主席習近平11月15日在舊金山會晤4小時，會後宣布在共同打擊芬太尼的努力上取得重要進展，作為協議的一部分，北京原則上同意限制用於製造芬太尼的化合物出口。

隨後，中國國家禁毒委員會辦公室向全國發布通告，稱依據現行​​法律法規對麻醉藥品和精神藥品、製毒物品的管控規定，提醒相關企業及個人製造販賣走私麻醉藥品和精神藥品、製毒物品為違法犯罪。

不過，瑞伊在5日的聽證會上表示，至今未見到中國採取有意義的實質行動，阻斷芬太尼前體化學品出口。

根據美國官方公布的數據，光是在2022年，芬太尼就在美國造成73654人死亡，是2019年的近2倍。

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