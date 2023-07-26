美眾院通過法案 制裁中國芬太尼製造商、追究官員責任

芬太尼原本是醫療藥物，卻被不肖人士濫用成為超級毒品，而中國是芬太尼關鍵原料的主要來源。（路透檔案照）

2023/07/26 19:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對芬太尼（類鴉片類止痛劑）毒害美國人，美國聯邦眾議院25日通過跨黨派法案，將制裁中國合成鴉片類藥物製造商、追究中國官員責任；此前一天，傳出白宮擬撤銷部分對中國制裁，換取北京合作打擊類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl），不過美國國務院否認。

「美國之音」（VOA）報導，眾院以口頭表決方式，通過《2023年阻止中國芬太尼法》（Stop Chinese Fentanyl Act of 2023），這項法案由肯塔基州共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）與9位兩黨議員，在今年5月共同提出。

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該法將對中國合成鴉片和鴉片類藥物（Opioid）前體化學品的生產商進行制裁。前體化學品不僅被用於一般合法的鴉片類藥物，但也被轉用於非法芬太尼和海洛因的製造。

報導稱，法案將修改《芬太尼制裁法》（Fentanyl Sanctions Act）中有關「外國鴉片類藥物販運者」（foreign opioid trafficker）的定義，擴大制裁對象，將包括生產、製造、分銷、資助或運輸合成鴉片或活性藥物成分，或用於生產鴉片類藥物的化學品，以及未能採取有效步驟檢測，或避免鴉片類藥物走私販運的任何中國實體。此外，更新後的制裁範圍也將含括未採取行動，阻止芬太尼流入全球市場的中國官員。

芬太尼是一種比嗎啡效力還要強50至100倍的類鴉片類止痛劑，在美國每年濫用毒品致死的10萬餘起案例中，即以芬太尼為最大宗。 美國官員稱，中國是芬太尼關鍵原料的主要來源，最終階段的產能大部分轉移到墨西哥等國家，成品可以從這些國家走私到美國。

《華爾街日報》24日獨家報導，拜登政府考慮取消對中國公安部法醫研究所的制裁，以交換美中在對抗芬太尼的合作，惟美中尚未達成共識。

報導引述知情人士稱，美國務卿布林肯6月訪中時，曾提議與中國建立新工作小組，試圖重啟打擊芬太尼的合作磋商，但中方官員重申，美國須先撤銷對中國公安機構制裁，才會允許合作重啟，華府正就此展開討論。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）24日在記者會上稱，美方未曾與北京討論相關問題，華府繼續主張成立中美芬太尼問題工作組，阻止芬太尼前體化學品從中國流向墨西哥，而北京的確有就此向美方發出積極訊號，但目前尚未定案。

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