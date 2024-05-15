台中BMW大七自撞捷運站柱體瞬間成廢鐵 28歲男駕駛送醫不治

台中市林姓男子駕駛BMW大七自撞捷運站柱體，因撞擊力道猛烈，整輛車幾成廢鐵。（民眾提供）

2024/05/15 09:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天凌晨驚傳死亡車禍！林姓男子駕駛BMW大七行經西屯區文心路上一處微彎路段時，因不明原因失控直接撞上分隔島後又衝撞捷運站柱體，整輛車瞬間成廢鐵，救護人員以破壞器材救出受困車內林男送醫，經搶救仍因傷重宣告不治，確實肇因將因警方進一步調查釐清。

這起死亡車禍發生在今天凌晨近1時許，28歲林男當時駕駛BMW728i，由大墩十七街沿文心路二段往大隆路方向行駛，行經文心路、大墩十八街口一處向右微彎處時，疑車速過快失控，撞上中央分隔島後又碰撞捷運站柱體，因撞擊力道猛烈，整輛車當場車頭全毀，車身嚴重扭曲變形，幾成廢鐵。

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消防局獲報派出人車馳抵時，發現林男卡在擠壓內的駕駛座，經以器材破壞車體救出時，林男因身體多處重創且昏迷，經送林新醫院急救後，仍因傷勢過重在1時36分宣告不治；經查，林男是在昨晚向母親借車外出，未料發生嚴重車禍身亡，加上母親節才剛過，讓林母悲慟不已。

第六分局表示，林男因傷重送醫急救，醫院告知已無法抽血檢測，將在今天報請檢察官相驗檢測，目前初判林因不明原因肇事，案發過程仍待釐清。

消防人員以器材破壞車體救出卡在車內林男。（民眾提供）

事故現場是文心路上一處向右微彎路段。（民眾提供）

消防局派遣人車馳援。（民眾提供）

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