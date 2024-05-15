錢櫃林森店大火奪6命！練台生一審無罪 電梯包商判3年徒刑

錢櫃KTV林森店2020年4月26日發生大火，造成6死，錢櫃、迪廣公司董事長練台生被依過失致死罪起訴，今天宣判。（資料照，記者羅沛德攝）

2024/05/15 09:43

〔記者張文川／台北報導〕錢櫃KTV台北市林森店，2020年4月26日發生大火，造成6人死亡、67人受傷，台北地檢署因施工關閉灑水系統加上警報器也關閉，釀成重大傷亡慘劇，錢櫃董事長練台生、經理與副店長等6人，以及水平測量儀充電爆炸釀禍的電梯包商王聖傑；台北地院今宣判，練台生被控過失致死部分獲判無罪，過失傷害罪因和解而判公訴不受理，王聖傑判刑3年。

其餘被告，錢櫃林森店經理翁珮雯、副店長張惠純、工程師黃思銘3人各量處1年至1年2月徒刑，緩刑4年；襄理陳思宏、謝勇奎無罪，過失傷害罪亦公訴不受理；承租大樓的迪廣公司，依違反職業安全法判處罰金30萬元。全案可上訴。

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審理期間，僅王聖傑認罪，練台生等6人採無罪答辯，練台生辯稱公司治理分層負責，工程、營運皆授權下屬規畫執行，決經常代行用印，且已和部分被害人或家屬和解賠償。民事求償團訟在民事庭審理中。

北檢指控，承攬林森店增設電梯工程的九康工程行負責人王聖傑，於施工時進入儲藏室找插頭，替沒電的雷射水平測量儀充電，再到其他樓層工作，電池因品質異常又無人看守，充電一個多小時後著火導致大火。

由於施工區域的天花板均已拆除，致使火勢或濃煙擴散至同層走道後，再沿著相通的天花板上方空間擴散蔓延至包廂，逃生路線遭阻斷，消防安全設備的開關亦遭關閉而失效，火勢與濃煙一發不可收拾，致使6人逃生不及而死亡，67人輕重傷。

北檢認為廣迪公司練台生等6人，案發前未善盡各自的義務，致消防安全設備未能維持正常運作，未做好消防防護措施，也未暫停營業以利施工安全，致顧客與勞工陷於危險環境，皆涉有過失。

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