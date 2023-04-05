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    美鐵腕打壓芬太尼受不了 墨西哥致函中國求助

    芬太尼原本是醫療藥物，卻被不肖人士濫用成為超級毒品。（路透）

    芬太尼原本是醫療藥物，卻被不肖人士濫用成為超級毒品。（路透）

    2023/04/05 11:56

    〔即時新聞／綜合報導〕強效的類鴉片止痛劑芬太尼在墨西哥與美國等國家，已經躍升成為超級毒品，造成數萬人不當使用而死亡。而其中的源頭責任歸屬一直在美、墨、中三國間爭執不下。日前，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）致函中國，要求協助控制芬太尼的運輸，同時抱怨了美國過度干涉與不公正的指控。

    根據衛報指出，毒品芬太尼原本是一種強效的類鴉片止痛劑，然而遭到不肖人士的濫用，經常參雜海洛因、古柯鹼等一級毒品一起使用，造成美、墨兩國死亡人數激增，兩國關係也因為芬太尼猖獗變得愈加緊張。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）過去曾表示，毒品芬太尼猖獗的主因要歸咎於美國，而美國則不斷譴責墨西哥政府放任國內的販毒集團。

    美國認為歐布拉多的反毒政策過於消極，部分共和黨議員甚至要求白宮直接跨越國界，打擊墨西哥的販毒集團。然而，墨西哥政府一再強調墨西哥並不是芬太尼的生產中心，該藥物及其主要成分皆來自亞洲。事實上，過去美國緝毒局（DEA）的資料，美國市場上的芬太尼主要產於中國。

    日前，歐布拉多透露已致函中國，希望習近平可以協助墨西哥打極跨太平洋運輸的芬太尼。他先是在信上抱怨美國的作為，不滿白宮將所有責任推給墨西哥，直指主權受到侵犯與威脅。爾後，歐布拉多話鋒一轉，提到中國出口芬太尼的問題，希望中國可以協助該類化學物的運輸。目前尚不清楚習近平是否收到了這封信，或者他是否做出了回應。

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