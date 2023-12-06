美國會討論擱置烏克蘭援助 烏國總統辦公室：恐會輸掉戰爭

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克認為，如果美方不再援助烏克蘭，烏克蘭恐將輸掉對俄羅斯的戰爭。（路透）

2023/12/06 10:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）5日表示，美國國會正就延後對烏克蘭援助事項進行討論，如真的延後援助，恐會為烏克蘭帶來輸掉俄烏戰爭的「巨大風險」，葉爾馬克直指，如果美國不再提供直接援助，烏克蘭人民將面臨生死存亡的考驗。

根據《路透》報導，美國總統拜登10月要求國會通過1060億美元（約新台幣3.34兆）預算，向烏克蘭、以色列及美國邊境安全提供資金，然共和黨人斷然拒絕，本月4日，白宮官員表示，美國已經沒有時間與金錢來幫助烏克蘭對抗俄羅斯，對此，葉爾馬克5日以英文發表演講指出，「這為烏克蘭帶來非常大的風險」、「俄羅斯將持續侵門踏戶，烏克蘭恐怕會輸掉戰爭」。

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葉爾馬克坦承，明年烏克蘭政府預算赤字將達430億美元（約新台幣1.27兆），如美國拒絕提供直接援助，在戰爭持續之下，烏克蘭很難保持現在的運作狀況，人民存亡受到考驗，葉爾馬克接下來將會訪問美國，希望能進一步對美國國會議員施壓，同時他也表示，烏克蘭已經制定了明年的俄烏戰爭計畫，包含軍事行動、外交行動與資通訊合作等等。

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