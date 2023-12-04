美參議員蘇利文投書 提出震懾中國侵略台灣三面向

美參議員蘇利文在2022年提出「與台灣站在一起法案」（STAND with Taiwan Act）。（路透）

2023/12/04 20:53

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）3日投書「華爾街日報」，以「如何震懾中國侵略台灣」為題，提出美國應著重在三個層面，有效嚇阻中國犯台，分別是供應台灣充足軍備、美軍協防台灣能力，以及對中國施加先發制人的經濟制裁。

蘇利文寫道，過去3個月他敦促同僚大幅強化提供給台灣的武器系統，以便能在台海衝突中取得優勢。然而，白宮10月間提交給國會的國家安全補充預算請求沒能做到這一點。在這1060億美元（約新台幣3.3兆元）中，僅有54億美元（約新台幣1710億元）用於應對中共侵略。蘇利文強調，中共正在從事歷史上承平時期最大規模的建軍活動，其中一個目標相當明確，就是要征服台灣。

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蘇利文指出，武裝台灣自衛只是嚇阻對台動武三個層面之一，「第二層面牽涉到若美國總統決定軍事協防台灣時的美軍應對能力。這一層面已證明是數十年來維持台灣人民自由的關鍵。很遺憾地，拜登政府的預算削弱了這一重大要素」。

蘇利文說，第三個層面鮮少被討論，但可能是最具威力的作法，即發揮美國的全球經濟、能源和金融力量，「中國應該理解我們準備好利用削弱經濟、金融和能源的制裁，來回應任何對台灣的軍事侵犯」。

蘇利文強調，這也是他所提出的「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）所要做到的事情，讓中共和解放軍意識到，若是武力犯台，中國經濟的任何一個角落都逃不過制裁，「我們還會追究中共官員的責任，佈下天羅地網」。

蘇利文提到，從俄羅斯對烏克蘭的侵略中所學習到教訓之一，就是在衝突發生前做好制裁的準備，最有可能阻止衝突，「習近平必須明白，如果他要佔領台灣，他和支撐著他的經濟將面臨毀滅性後果」。

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