美參聯會主席：中國攻台門檻極高 將犯下嚴重戰略錯誤

即將在9月底退伍的美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日受訪指出，中國若試圖進攻並奪取台灣，將會犯下嚴重的戰略錯誤。（美聯社）

2023/09/18 16:25

〔編譯盧永山／綜合報導〕即將在9月底退伍的美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問指出，中國希望在本世紀中葉達到或超過美國的軍事能力，但美國不會停滯不前，美軍將繼續現代化，繼續投資，並指出中國若試圖進攻並奪取台灣，將會犯下嚴重的戰略錯誤。

針對CNN的節目主持人札卡利亞提問，「你曾經說過，中國有望擁有一支甚至可能比美國更強大的軍隊」，密利回應說，中國正試圖朝這個方向發展，「那是他們的計畫、願望和志向，如果美國停滯不前，美軍停滯不前，而我們不實現（軍隊）現代化，那麼中國人很有可能成功做到這一點」。

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密利說，1979年中國已故領導人鄧小平實施改革開放，如今中國毫無例外地成為世界製造業之都，在經濟實力發生轉移之後，中國人拿着這些錢投資打造世界一流的軍隊，中國正走在實現這個目標的道路上，他們的目標是在這個10年底真正超過美國在東亞的軍事能力，他們希望美國在軍事和外交上退出東亞，希望美國不再是亞洲結果的仲裁者，然後他們希望到本世紀中葉成為美國的全球挑戰者。

密利表示：「中國希望在本世紀中葉達到或超過美國的軍事能力，但美國不會停滯不前。美國將繼續現代化，繼續投資。我知道這聽起來有點像保險桿上的貼紙，但美國前總統雷根『以實力求和平』這句話是有價值的，其目標是威懾，因為我們不希望發生大國戰爭。中國在經濟、軍事上都是大國，我們應該盡最大努力避免與中國發生公開的武裝衝突。」

札卡利亞問道，美中最有可能的爆發點是台灣，已故前聯邦參議員馬侃（John McCain）的資深助理布羅斯（Christian Brose）在著作中指出，美國國防部針對台灣進行了很多的兵推，美國幾乎從未在這些兵推中獲勝，美國有可能擊退中國對台灣的入侵嗎？

密利回應說：「這是完全有可能的。事實上，如果中國試圖進攻並奪取台灣島，將會犯下嚴重的戰略錯誤。順帶一提，這不是唯一的選項。但進攻並奪取台灣島有個非常、非常高的門檻。這是所有行動中最複雜的，坦白講，此時此刻，中國的軍事能力可能還不足以做到這點。」

密利指出，中國國家主席習近平在公開的談話中，要求中國人民解放軍海軍和空軍在2027年前發展進攻台灣的能力，以前是講在2030年代，後來改到了2027年，這並不意味著習近平決定這麼做，而是意味著習近平希望解放軍具有這樣做的能力，而這也意味著他們此時此刻還沒有這個能力，至少就習近平看來是這樣的。

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