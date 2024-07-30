研究揭示科摩多龍「鐵齒」秘密 或解開恐龍進食之謎

科摩多龍的牙齒含有鐵質，讓牠們的咬合力更強。（法新社檔案照）

2024/07/30 09:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國倫敦國王學院（King's College London）科學家7月 24日在《自然生態與演化》（Nature Ecology & Evolution）期刊發表一項研究，揭示了科摩多龍（Komodo dragon）牙齒的驚人秘密：牠們的鋸齒狀牙齒含有豐富的鐵質，特別集中在牙齒的切割邊緣，使牠們的牙齒保持著令人難以置信的鋒利。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊使用先進的成像和化學分析技術，觀察到科摩多巨蜥牙齒琺瑯質中的鐵元素集中在鋸齒和尖端的薄層上，形成保護層，使牙齒始終保持鋒利。這項發現為我們理解這種體型最大的現存蜥蜴的捕食方式，提供了新的見解。

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科摩多龍原產於印尼，平均體重約80公斤，擁有類似許多肉食恐龍的尖銳彎曲牙齒，能夠捕食從小型爬行動物和鳥類到鹿、馬或水牛等各種動物。研究發現，許多爬行動物的牙齒都含有一些鐵，但科摩多龍的鐵質特別集中在牙齒的切割邊緣和尖端，使牙齒呈現橙色。相比之下，鱷魚和其他巨蜥的牙齒含鐵量較少，通常難以察覺。

這項研究為瞭解已滅絕物種如恐龍的生活和進食方式提供了新的研究方向。然而，研究人員指出，目前的技術無法確定化石恐龍牙齒是否也含有高濃度的鐵質，因為化石化過程可能會掩蓋原始的鐵含量。

研究團隊希望透過進一步分析科摩多巨蜥的牙齒，找到在化石化過程中不會改變的其他標記，以確定恐龍是否也有含鐵的牙齒，從而更深入地瞭解這些凶猛的掠食者。如果科學家能證實恐龍也擁有「鋼鐵牙齒」，這將為我們理解這些巨型生物的捕食行為帶來革命性的變化。

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