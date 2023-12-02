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緊張情勢持續！北韓國防部：干擾衛星運作將被視為宣戰

北韓國防部表示，任何對其衛星作業的干擾都將被視為宣戰。圖為北韓發射火箭的畫面。（路透社）

北韓國防部表示，任何對其衛星作業的干擾都將被視為宣戰。圖為北韓發射火箭的畫面。（路透社）

2023/12/02 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於週六（2日）表示，任何對其衛星作業的干擾都將被視為宣戰，且若其戰略資產遭到攻擊，北韓將動用戰爭力量以進行威懾。

《路透社》報導，北韓官媒朝中社（KCNA）引述北韓國防部發言人的聲明稱，平壤將透過消除美國間諜衛星的運作能力，來回應美國在太空中進行的任何干涉。

「如果美國試圖透過非法和不公正的手段，將尖端科技武器化，來侵犯主權國家的合法領土，北韓將考慮採取自衛措施，降低或破壞美國間諜衛星的運作能力。」北韓國防部在聲明中表示。

北韓於11月21日成功發射了第一顆軍事間諜衛星，拍下了美國本土、日本和美國領土關島軍事設施的照片。根據美國自由亞洲電台（RFA）報導，當被問及華府是否有能力對抗朝鮮衛星的偵察行動時，美國太空司令部（U.S. Space Command）發言人表示，美國可以使用多種手段，來剝奪敵人的太空能力。

在北韓發射間諜衛星後，美國本週四（11月30日）對北韓釋出了新的制裁，指控多名外國代理人（Foreign agents）幫助北韓逃避制裁，為其獲取大規模殺傷性武器的收入和技術。南韓也於週五（1日）將11名參與衛星和彈道飛彈開發的北韓人列入黑名單，禁止他們進行金融交易。

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