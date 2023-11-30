金正恩別高興太早 美國太空軍：讓北韓偵察衛星「失效」方法很多

北韓21日成功發射間諜衛星「萬里鏡1號」，28日晚間稱清楚拍到美國白宮、五角大廈和南韓軍事設施。（法新社）

2023/11/30 19:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓在11月21日晚間成功發射偵察衛星，領導人金正恩為此高調宴請有功人士，平壤還聲稱清楚拍到美國白宮、五角大廈和南韓軍事設施。不過美國太空軍提醒，有很多種方法可以讓北韓發射的偵察衛星無法正常運作。

當地時間29日，美國自由亞洲電台（RFA）記者提問稱：「北韓上週發射偵察衛星，太空軍是否具備阻止其運作的力量？」

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對此，美國太空軍發言人謝麗爾（Klinkel Sherril）表示，可用的手段很多，包括可逆或不可逆的方法，阻止敵方的太空、反太空力量和活動。她表示，可以在所有領域發動拒絕敵方對太空進行敵對性使用的作戰，「可以從軌道、地面、網路等方面，削弱敵方使用太空領域的能力。」

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深分析家班奈特（Bruce Bennett）向RFA解釋稱，美國太空軍所說的「可逆的方法」，是指在一定時間內，讓衛星的感知功能失效，過後再予以恢復。

班奈特表示，大多數偵察衛星都使用攝影鏡頭，透過廣播等傳遞訊號，可以用雷射光讓這項功能暫時失效。他還表示，所謂的「不可逆的方法」，是破壞衛星的地面基地台，而不是衛星本身，或進行電波干擾，以及給基地台或衛星的聯絡程式植入病毒等。

依據美國前總統川普的命令，美國太空軍（U.S. Space Force, USSF）於2019年12月21日成立，是美軍專責太空作戰的軍種，為繼陸、海、空軍、陸戰隊、海岸巡防隊之後的第6個獨立軍種。

此前，據《產經新聞》9月間報導，為反制北韓的飛彈威脅與中國霸權不斷擴張，美國太空軍將在日本建立一支新部隊，特別針對太空領域進行保護，新部隊暫定名為「美國駐日太空軍」。日本當局表示，一切準備工作皆在進行中，目標在今年發布相關資訊。

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