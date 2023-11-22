洛杉磯級核潛艦「聖達菲號」停靠濟州 美日韓海上軍演週末登場

美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「聖達菲號」（USS Santa Fe），22日訪韓並在濟州海軍基地停靠。（歐新社）

2023/11/22 18:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓宣布21日晚間成功發射偵察衛星，美日韓等國稱其使用彈道飛彈技術發射，違反聯合國安理會有關決議，將採取措施強力回應。繼美國核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson）」21日駛抵釜山基地後，美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「聖達菲號」（USS Santa Fe， SSN-763）22日也訪問南韓並在濟州海軍基地停靠，美日韓並計劃趁「卡爾文森號」訪韓之際，於本週末展開三方聯合海上演習。

據《韓聯社》22日報導，美日韓正就本週末在朝鮮半島以南海域，輪番實施韓美、韓美日海上聯合軍演進行協調溝通，預料南韓海軍和日本海上自衛隊的艦艇屆時將參演，鑑於北韓發射偵察衛星，聯合軍演焦點在於反制北韓挑釁。

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《韓聯社》指出，韓美國防部門今年以來9次展示美國核延伸威懾能力，對北韓釋放警告資訊。兩國安排隨時向半島調遣洲際彈道飛彈（ICBM）、戰略核潛艦（SSBN）、戰略轟炸機等所謂的美方「核三位一體」戰略武器，向北韓展現了壓倒性的核力量。

7月19日，美國海軍俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky，SSBN-737）停靠釜山港，這也是美國的戰略核潛艦時隔42年再度訪問南韓，代表華府以實際行動將南韓納入其核保護傘。

美國海軍現役的俄亥俄級戰略潛艦（SSBN）與其他攻擊潛艦（SSN）不同，是配備彈道飛彈的戰略嚇阻核武兵力，自1970年代開始，美國總共建造了18艘SSBN，分布在美國東西兩岸，這些戰略核潛艦多半在深海巡弋，偶爾會訪問外國港口，但不會固定駐防美國境外港口。

美國核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）21日抵達南韓釜山市的港口。（法新社）

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