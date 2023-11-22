北韓發射偵察衛星 美航艦駐南韓戒備

美國核動力航空母艦「卡爾文森號」21日抵達南韓釜山，擴大嚇阻北韓核武和飛彈計畫。（歐新社）

2023/11/22 05:30

〔編譯陳成良、管淑平／綜合報導〕南韓聯合參謀本部表示，廿一日晚間十時四十三分（台灣時間同日晚間九時四十三分）偵測到北韓從東倉里發射據信搭載軍事偵察衛星的火箭，並越過白翎島以西海域上方。但南韓軍方尚無進一步細節，包括火箭是否成功分離、衛星是否進入軌道。

南韓可能停止919軍事協議

這是北韓今年以來第三次發射偵察衛星，而且比預告時間提前。同日稍早，南韓官員才針對北韓預告將發射軍事偵察衛星表示，政府可能中止兩韓「九一九軍事協議」的效力。

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日本也證實北韓的發射活動，首相辦公室透過社群媒體發文，「北韓發射疑似飛彈」，日本全國瞬時警報系統（J-Alert）於台灣時間晚間九時四十六分對沖繩地區發布警告，呼籲當地居民避難，但不久後解除警報，指發射物已經「通過進入太平洋」。

北韓廿一日通知日本，擬於廿二日至十二月一日之間，朝黃海和東海方向發射一枚運載太空衛星的火箭，墜落地點可能位於黃海、東海和菲律賓呂宋島以東海域。對此，美國、日本和南韓都嚴陣以待；南韓警告，北韓若發射偵察衛星，將中止前朝文在寅政府與北韓的「九一九軍事協議」效力。美軍核動力航空母艦「卡爾文森號」廿一日上午也駛抵釜山，加強美韓聯合防禦態勢。

南韓海軍聲明，卡爾文森號航艦抵達釜山港，對北韓核武與飛彈計畫展示延伸嚇阻能力。美國國務院也表示憂慮，同時關注北韓可能獲得俄羅斯轉移技術，違反聯合國安理會決議，強調將密切關注，與盟友聯合行動。南韓國家情報院此前根據情資指出，北韓已接受俄羅斯技術專家指導，這次發射衛星成功可能性大幅提升。

岸田︰北韓違反安理會決議

日本首相岸田文雄譴責北韓此舉違反聯合國安理會決議，並嚴重影響日本國家安全。岸田強調，日本自衛隊的神盾驅逐艦和愛國者三型（PAC-3）防空飛彈已做好準備，因應北韓發射人造衛星可能出現的意外狀況。

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