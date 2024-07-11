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因應中國威脅 印太4國將首度加入北約聯合宣言

2024/07/11 01:12

〔中央社〕北大西洋公約組織峰會今天將發表聯合宣言，日、韓、紐、澳「印太4國」將首度加入。北約秘書長史托騰柏格說，這代表北約的改變，北約與4個印太夥伴合作密切，「認真看待中國」帶來的安全挑戰。

北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會正在華府舉行。俄羅斯2022年初入侵烏克蘭後，因俄羅斯與中國結盟愈趨密切，北約自該年起也邀請澳洲、紐西蘭、日本、南韓等4個印太地區夥伴參與峰會，今年是他們第3度與會，首度參與宣言。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在一場論壇指出，北約與印太夥伴的合作非常密切，這反映北約的改變，「我們必須認真對待中國對我們安全構成的挑戰」。

史托騰柏格說，中國提供工具、軍民雙用設備、微電子，供俄羅斯建造導彈、炸彈、飛機等武器，用於對付烏克蘭。伊朗、北韓支持俄羅斯，但中國才是「主要支持者」。

他指出，北約仍是北美和歐洲的聯盟，不會成為全球的北約，但是中國帶來的安全挑戰是對全球的威脅，「我們將保持作為一個區域聯盟，但我們需要與全球夥伴，亞太地區的夥伴合作，以應對這些全球挑戰」。（編輯：陳正健）1130711

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