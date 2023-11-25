金正恩檢視北韓偵察衛星回傳圖 包括南韓首爾及美軍基地所在城市

北韓官媒朝中社報導透露，金正恩24日已經看過衛星回傳對主要目標地區的圖像，包含首爾及美國駐軍基地所在地，圖為金正恩24日視察。（美聯社）

2023/11/25 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒朝中社（KCNA）25日報導稱，金正恩24日至國家航空宇宙技術總局（NATA）控制中心視察時曾檢視過衛星回傳照片，對「主要目標區」進行偵察，除了南韓首爾外，還包括了美國軍事基地所在地，如群山、烏山、平澤市及木浦等地，北韓稱這是「萬里鏡一號」衛星於24日上午行經朝鮮半島時所拍攝影像。

根據《路透》報導，朝中社25日刊出金正恩24日視察國家航空宇宙技術總局過程，透露金正恩已經看到「萬里鏡一號」衛星拍攝南韓首爾及美軍、南韓部隊軍事基地影像。近日朝中社還曾誇口說金正恩已經看過美國關島軍事設施的衛星影像，不過南韓國防部長申源湜稱這是北韓「誇大其詞」，就算衛星進入軌道，也需要一些時間才能正常偵察。

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《路透》指出，北韓21日發射「萬里鏡一號」衛星，南韓官員和分析師表示，北韓衛星的偵察能力目前仍有待驗證中。美國國務院則在24日發布聲明，美國國務卿布林肯、南韓外交部長朴振和日本外務大臣上川陽子當日上午透過電話進行會談，強烈譴責北韓21日的發射行動已破壞區域穩定。

朝中社則持續開嗆，25日朝中社另一篇報導批評美國向南韓提供先進武器，稱朝鮮半島的一點點火花，都將導致全球核戰，警告美國最好要慎重考量不斷向南韓提供武器，所將導致的災難性後果。

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