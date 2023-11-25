北韓衛星發射慶功宴宛如進入「魷魚遊戲」 金正恩愛女也不例外！

金正恩23日晚間出席慶功宴會，與會者中包括其愛女金主愛等人皆穿著印有「DPRK NATA國家航空宇宙技術」字樣的短袖運動服，模樣宛如「魷魚遊戲」。（路透）

2023/11/25 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩近日出席慶祝軍事探查衛星成功發射之慶功宴會。宴會照片中包括金正恩愛女金主愛等與會嘉賓一同穿著印有「DPRK NATA國家航空宇宙技術」字樣的短袖運動服，此一畫面不禁讓人聯想到近年熱播韓劇「魷魚遊戲」中參賽者們穿著運動服的模樣。

根據《韓聯社》報導，北韓於21日晚間成功將載有軍事探查衛星「萬里鏡-1」的火箭「千里馬-1」發射至太空，而金正恩也在23日晚攜妻女一同出席在平壤「木蘭館」餐廳舉辦的慶功晚宴。當晚金正恩胞妹、勞動黨中央委副部長金與正、內閣總理金德訓、崔善姬、飛彈總局局長張昌河等人皆陪同在座，另外國家航空宇宙技術總局幹部、科學家、工程師等人員也都受邀參加。

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從當晚宴會照片中可以看到，除了金正恩及第一夫人李雪主以外，包括金正恩愛女金主愛等其他與會者皆穿著印有「DPRK NATA國家航空宇宙技術」字樣的短袖運動服，其中「DPRK」及「NATA」分別代表「朝鮮民主主義人民共和國」以及「國家航空宇宙技術總局」。

據報導，金正恩在23日稍早攜金主愛訪問國家航空宇宙技術總局，勉勵參加發射衛星項目的相關研究人員。勞動黨中央委副部長金正植、技術總局局長柳相勳等人也在兩人到訪時出面迎接。據悉，這是柳相勳首次以國家航空宇宙技術總局局長身份與北韓官會面，媒體也因此推測柳相勳可能是此次衛星發射項目的指導者。

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