北韓偵察衛星拍到美韓基地 影像是謎

北韓最高領導人金正恩為查看偵察衛星「萬里鏡一號」回報影像，廿五日第三次前往國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所。圖為廿四日金正恩二度前往該所。（法新社）

2023/11/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球衛星資訊網站「Orbtrack」廿四日預測，北韓聲稱廿一日晚間發射成功的「萬里鏡一號」偵察衛星，將以每日兩至四次頻率飛越朝鮮半島上空。廿五日，朝中社即宣稱北韓最高領導人金正恩廿四、廿五日均視察國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，查看「萬里鏡一號」攝得之南韓與美國主要軍事基地影像所在城市，總計廿二至廿五日三訪確認「重要目標地區」。

金正恩4天3訪管制所

據朝中社報導，金正恩廿五日三訪平壤綜合管制所時，查看「萬里鏡一號」上午攝得之南韓軍港所在地慶尚南道昌原市鎮海區、南韓最大港口城市釜山市、以工業著稱的蔚山和大邱廣域市、鋼鐵重鎮浦項市、東臨日本海的江陵市等「主要目標地區」影像；衛星當天上午甚至捕捉到正停靠於釜山作戰基地的美國海軍「卡爾文森號」核動力航空母艦，金正恩同日也看了「萬里鏡一號」上午通過美國夏威夷上空拍得之美國珍珠港海軍基地和檀香山希卡姆空軍基地影像。

請繼續往下閱讀...

根據朝中社廿二日報導，「萬里鏡一號」廿二日上午回傳其在美國關島上空攝得之美國安德森空軍基地、阿普拉港及其他美軍主要基地影像後，金正恩當天即首訪平壤綜合管制所。金正恩廿四日二訪，確認「萬里鏡一號」當天上午攝得之木浦、山脈、平澤、烏山、首爾等地影像，均為南韓空軍、海軍、海軍陸戰隊、駐韓美軍基地所在地。

影像不公開 難證明真假

但北韓不公開上述衛星影像，南韓聯合通訊社認為難以證明其說法屬實；惟北韓偵察衛星若真成功送入軌道，即使回傳影像不佳以致難在軍事上發揮作用，仍不可小覷，因可用來觀察他國軍事設施、航艦等大型目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法