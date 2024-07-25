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不滿北約峰會宣言 中國國防部反指北約是「戰亂播種機」

北約峰會此前發表聯合宣言，指中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。對此，中國國防部今天反指北約是「戰亂播種機」。圖為中國國防部長董軍。（美聯社）

北約峰會此前發表聯合宣言，指中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。對此，中國國防部今天反指北約是「戰亂播種機」。圖為中國國防部長董軍。（美聯社）

2024/07/25 18:18

〔中央社〕北約峰會此前發表聯合宣言，指中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。對此，中國國防部今天反指北約是「戰亂播種機」，在烏克蘭、阿富汗等地帶來戰火，又在亞太地區搞陣營對抗、製造分裂。

根據中國國防部微信公眾號，中國國防部今天下午舉行例行記者會，中國國防部新聞局副局長兼新聞發言人張曉剛，就北大西洋公約組織（NATO）峰會宣言，指責中國是俄羅斯對烏克蘭戰爭的「關鍵支持者」一事作出回應。

張曉剛稱，北約峰會宣言散布好戰言論，對中方進行無端指責，充滿謊言、偏見、煽動與抹黑。中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，反而是以美國為首的北約國家一味火上澆油、借機大發戰爭財。北約應反躬自省，而不是向中方甩鍋推責。

他反指北約就是一部「戰亂播種機」，從烏克蘭到阿富汗、從伊拉克到利比亞，給地區和人民帶去戰火災難。近年來北約又持續向亞太地區伸黑手，將矛頭指向中國，誘拉一些地區國家隨其起舞，搞陣營對抗、製造分裂。

張曉剛敦促，北約不要干涉中國內政、不要挑戰中方正當權益、不要抹黑中國內外政策，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

北約峰會當地時間10日在華盛頓發表聯合宣言，重申支持烏克蘭建立擊敗俄羅斯的軍力，並稱中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，也加劇俄國對鄰國的威脅，呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。

北約發表聯合宣言後，北京曾透過中國駐歐盟使團、中國外交部等部門表達強烈不滿。中國外交部長王毅日前與荷蘭新外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）通話時，也表示絕不接受北約峰會對中國的無端指責。

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