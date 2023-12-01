歐洲年輕選民改支持極右派 專家稱生活不安感是主因

荷蘭極右派政客懷爾德斯所帶領的政黨，日前贏得荷蘭國會大選，震驚歐洲政界。（歐新社）

2023/12/01 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕近年全球極右派政黨支持率逐步上升，且年輕選民的比例占多數，有些國家的極右政黨甚至贏得大選，對此專家表示，應該謹慎假設極右派與年輕選民之間有著文化或是意識型態上的結盟，許多年輕人對於國家經濟、居住權、工作機會等其他方面的不安感，是促使年輕人轉向的主要原因。

根據英國《衛報》報導，一名荷蘭24歲青年傑拉德（Gerald）表示，他投票給該國極右派民粹主義政客懷爾德斯（Geert Wilders），他的朋友也都同樣投給懷爾德斯。傑拉德稱自己不願永遠與父母同住，他想要有「自己的家」，並期望透過投票改善荷蘭的醫療保健制度。懷爾德斯領導的自由黨（PVV）在11月22日贏得國會大選，有望成為下一屆荷蘭總理，該位政治人物也因其激進的立場和政見，被形容為「荷蘭川普」。

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報導中提到，若荷蘭參加選舉的人都限制在35歲以下，懷爾德斯帶領的政黨可能贏得更多席位。而此次國會大選由該黨贏下最多席次也震驚了歐洲。同樣在去年的法國總統決選，右翼民粹主義政黨「國民聯盟」的勒班（Marine Le Pen），在與馬克宏的對決中，也贏得18-24歲和25-34歲群眾中各39%、49%的選票。義大利去年9月的大選前，極右翼政黨「義大利兄弟黨」是35歲以下群眾得票率最高的政黨，佔約22%。

義大利博科尼大學的政治學家德佛理思（Catherine de Vries）表示，專家知道在許多國家中，年輕人比年長的選民更支持移民，雖然年輕人間並無仇外氛圍，但他們的生活卻因為國際動盪變得更不穩定，此次荷蘭的年輕選票被稱做所謂的「生計保障」票。

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