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衰爆！他師大商圈經營店面遭檢舉 如今在中山商圈又中招

台北市南西中山商圈、赤峰商圈高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被蔣市府要求限期2個月改善，否則可勒令停業。（記者楊心慧攝）

台北市南西中山商圈、赤峰商圈高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被蔣市府要求限期2個月改善，否則可勒令停業。（記者楊心慧攝）

2024/07/09 23:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈、赤峰商圈高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被蔣市府要求限期2個月改善，否則可勒令停業，店家連署呼籲搶救商圈，擔心會像師大商圈走向沒落。有店家業者歷經撤出師大商圈，如今在中山商圈再度遇上檢舉，他受訪說，無奈之餘也只能加入自救會，期盼與政府協商對話。

台北市都市發展局今天說明，中山及赤峰商圈已遞件申請《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》，只要通過符合條件，違規店家即可採計點方式，一年違反記點未達3點以上，就可暫緩裁罰。

該店家透露，過去他在師大商圈經營店面3年，由於不斷受到居民檢舉違規，最後決定退出；他在中山商圈的店面已長達11年，沒想到現在卻也面臨同樣危機，中山商圈的業者大多是新創店家、年輕創業者，與鄰里保持良好的關係，也比師大商圈更有團結力，如今中山與赤峰商圈面對檢舉、市府發公文，團結一致組自救會，共同提出訴求、度過難關。

店家說，最早是今年2月起開始有店家收到市府公文，最高峰是在6月，一度高達百家店，上週聽說還有40多封公文要陸續發出。過去市府建設中山商圈，修建雙連捷運站到中山捷運站之間的心中山公園及步道，投入不少預算，結果在商圈發展之際，卻來個回馬槍，有8成業者違規，擔心最後僅能被迫歇業！

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