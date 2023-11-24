震驚全歐！極右派「荷蘭川普」贏得大選

荷蘭極右派懷爾德斯（右）領導自由黨在22日國會大選成最大贏家，估計可拿下150席中的37席，可能出任下屆首相。他得知結果後與同黨的議員芙蓉‧阿格瑪（右二，Fleur Agema）一起慶祝喜形於色。（路透）

2023/11/24 05:49

〔編譯周虹汶／綜合報導〕有「荷蘭川普」之稱的荷蘭極右派民粹主義政治人物懷爾德斯（Geert Wilders），領導他2006年創立的自由黨（PVV），在22日的國會大選中成為最大贏家，估計可拿下150席中的37席，成為國會最大黨，並可能擔任下屆荷蘭首相建立聯合政府，改寫荷蘭過去13年來的中間執政路線，在荷蘭和歐洲投下震撼彈。

法國極右翼領導人瑪琳勒班讚揚這起重大勝利，聲稱此事顯示歐洲人民已準備好捍衛民族認同。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也在社群媒體X上恭喜懷爾德斯勝選，還說這是「變革之風」。

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荷蘭聯合政府7月間由於在移民政策上無法達成共識而解散，懷爾德斯趁勢主打他長年堅守的反移民牌，選前民調原本顯示自由黨得票率落在第3或第4，但選舉結果顯示，自由黨異軍突起。

98％的計票結果顯示，自由黨拿下150席國會的37席，遠遠超過綠色左翼黨 （GroenLinks）／勞工黨（PvdA）聯盟的25席，以及總理呂特（Mark Rutte）所屬保守派自民黨（VVD）的24席。

懷爾德斯選前在電視辯論中強調，「現在已經夠了，荷蘭再也受不了啦。我們現在必須優先考慮我們自己的人民，關閉邊境，不接受尋求庇護者」。在得知可能勝選後，立刻重申「我們必須找到方法來實現選民的希望，讓荷蘭重新成為第一」，「荷蘭將歸還給荷蘭人，庇護潮和移民將受到限制」。

懷爾德斯的民粹主義、反移民立場，以及一頭看似漂過的金髮，常被外界拿來與美國前總統川普相提並論。他多次面臨伊斯蘭極端份子的死亡威脅，英國2009年曾禁止他入境，針對荷蘭摩洛哥裔居民等也在2020年被控「侮辱族群」罪名。面對荷蘭最高法院2021年維持判決，他自稱是「獵巫」和破碎法律體系的受害者。

然而，即使自由黨成為國會第一大黨，37席仍不足以單獨組閣，勢必得尋求其他政黨支持。儘管懷爾德斯在選戰期間已收斂反歐盟言論，綠色左翼黨／勞工黨聯盟、自民黨，以及8月才創黨的「新社會契約黨」（NSC）等3大政黨，均已表明無意與他合作，組閣談判恐將耗時數月之久。

荷蘭媒體報導，創立NSC的中間派國會議員歐姆齊格（Pieter Omtzigt）在選後似乎已改變主意，表示「在這結果之下並不容易，許多政治人物因此得走出他們的陰影」。

自民黨黨魁耶史格茲（Dilan Yesilgoz）原本被看好將成為荷蘭首位女首相，選前曾表示願與自由黨合作執政，但選後她轉趨低調，僅表示尚待與黨內討論。

有「荷蘭川普」之稱的荷蘭極右派民粹主義政治人物懷爾德斯，領導自由黨在22日的國會大選中成為最大贏家，估計可拿下150席中的37席，成為國會最大黨，並可能出任下屆首相。（路透）

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