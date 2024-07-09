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印度總理莫迪訪俄 普廷擁抱喊「親愛的朋友」

印度總理莫迪已於8日抵達莫斯科，展開為期2天的國是訪問。（路透）

印度總理莫迪已於8日抵達莫斯科，展開為期2天的國是訪問。（路透）

2024/07/09 13:55

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）已於8日抵達莫斯科，展開為期2天的國是訪問。9日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於克里姆林宮舉行正式會談之前，莫迪參觀了普廷位於莫斯科郊區的官邸。

據《路透》報導，此為莫迪執政後首度出訪俄羅斯。8日，普廷替這位重要盟國領導人準備了茶點，並親自駕駛高爾夫球車、帶著莫迪參觀官邸。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）表示，普廷在位於新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸擁抱了遠道而來的莫迪，稱呼他為「親愛的朋友」，並表示他「非常高興見到他」。

塔斯社引述普廷所說：「儘管正式會談將於明天舉行，但今天在這個溫馨舒適的環境中，我們仍可以討論相同的話題，只不過一切都是非正式的。」

美國國務院8日指出，莫迪的莫斯科之行，及俄烏戰爭期間印度與俄羅斯的緊密關係，令華府相當擔憂。

塔斯社稱，普廷和莫迪當天參觀了官邸的馬厩，並觀賞了馬術表演。

印度1名高級官員上週透露，解決印度、俄羅斯之間的貿易不平衡問題，同時確保被「誤導」捲入俄烏戰爭的印度公民獲釋，將是莫迪在莫斯科的首要任務之一。

普廷8日在官邸擁抱了遠道而來的莫迪，並稱呼他為「親愛的朋友」。（美聯社）

普廷8日在官邸擁抱了遠道而來的莫迪，並稱呼他為「親愛的朋友」。（美聯社）

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