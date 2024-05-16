普廷凌晨飛抵北京 將見習近平、李強

俄羅斯總統普廷16日凌晨4點乘專機飛抵北京，下機後迅速搭車離去，媒體甚至無法捕捉其正臉畫面。（圖片擷自央視新聞畫面）

2024/05/16 07:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）16日凌晨4點多飛抵北京，展開兩天國是訪問，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強。克里姆林宮強調，兩國領導人會面將能夠深化中俄之間的「戰略夥伴關係」。

綜合媒體報導，俄羅斯電視台播放的畫面顯示，普廷下機後，中國官員及儀隊在場迎接。這是普廷自今年3月大選連任總統以來首度出訪。

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普廷上一次對北京國是訪問是在2022年2月，當時他剛向烏克蘭發動侵略戰爭，引發歐陸自二戰以來最嚴重的地面衝突；中國與俄羅斯隨後宣布建立「無上限」的夥伴關係。

普廷近日宣誓就職新的6年任期，這將確保他持續掌權至2030年。普廷行前接受中國官媒新華社採訪時，大讚習近平正與俄羅斯建立「基於國家利益和深厚互信的戰略夥伴關係」。

普廷表示：「正是因為兩國之間前所未見的高水準戰略夥伴關係，促使我選擇中國作為我正式就任俄羅斯聯邦總統後第一個出訪的國家。」

普廷強調：「中俄將努力在工業、太空、高科技、和平核能、人工智慧、可再生能源和其他創新領域，建立更密切的合作。」

普廷將與習近平一同慶祝「蘇聯承認中華人民共和國」75周年。除了會見習近平，普廷將在訪中期間會晤中國國務院總理李強，並討論經濟和人文領域的合作。

俄羅斯總統普廷16日凌晨4點乘專機飛抵北京，中國人民解放軍儀隊大陣仗迎接。（新華社）

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