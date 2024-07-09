抓到了！中國網紅靖國神社「塗鴉、撒尿」 日警逮1嫌、通緝鐵頭

在日本定居的中國籍男子姜卓君，5月底參與中國網紅「鐵頭」的靖國神社破壞計畫。（圖擷取自@zonghengjp 社群平台「X」）

2024/07/09 22:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「鐵頭」今年5月底夥同共犯，一起前往東京的靖國神社，做出塗鴉、隨地撒尿等野蠻惡行，還上傳中國社群網路炫耀，囂張行徑點燃日本各界怒火。日本警方今（9日）宣布，已在埼玉縣逮捕1名同夥，並對連夜逃回中國的「鐵頭」與同夥，發布通緝令。

綜合日媒報導，日本警視廳公安部取得逮捕令狀後，9日前往埼玉縣朝霞市，以涉嫌棄物毀損、對禮拜場所不敬等罪名，逮捕現年29歲、在日本定居的中國籍男子姜卓君。警方指出，姜卓君在5月31日晚間10點左右，帶著特別買去犯案的紅色噴漆，與中國網紅「鐵頭」和另一名同夥，3人一起前往靖國神社進行具侮辱性的破壞。

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根據警方調閱監視器分析，中國網紅「鐵頭」在靖國神社入口處的石柱上，用紅漆噴上「Toilet」（廁所）字樣後，再脫褲往石柱撒尿；另一名負責拍下犯案過程的攝影師，是名叫許來玉的中國籍男子。警方表示，除了被逮的姜卓君，其他2名嫌犯早在作案隔日，就從羽田機場搭機潛逃回中國上海，目前已對2人發布通緝令。

報導指出，中國網紅「鐵頭」本名董光明，他宣稱是為抗議日本政府排放核處理水，才決定做出此事，其破壞行徑事後預估造成420萬日圓（約新台幣81萬元）的損害。據悉，若在日本對佛教寺廟或墓地等宗教禮拜場所，做出公然冒犯等舉動，就會觸犯「禮拜所不敬罪」，依法可處6個月以下刑期、10萬日圓（約新台幣2萬元）罰款。

中國網紅「鐵頭」在靖國神社做出塗鴉、隨地撒尿等惡行後，隔天逃回中國。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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