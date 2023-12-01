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日本年度流行語大賞結果出爐 第1名是「那個」！

阪神虎賽季標語「那個（A.R.E）」獲得年度「新語・流行語大賞」第一。（法新社資料照）

阪神虎賽季標語「那個（A.R.E）」獲得年度「新語・流行語大賞」第一。（法新社資料照）

2023/12/01 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本年度的「新語・流行語大賞」得獎結果於今（1日）出爐，冠軍由「日本一」的日本職棒球隊，阪神虎的賽季標語「那個（A.R.E）」獲得。

據日本《時事通信社》報導，「新語・流行語大賞」是由日本自由國民社主辦的年度新詞與流行語的票選活動，挑選出10句可反映出當年日本社會現象、重大事件的詞語。今年的流行語第1名「那個（A.R.E）」是阪神虎球團的賽季標語，是為了避免給選手太多壓力而創出代替「優勝」的暗語。而阪神虎也成功於今年11月拿下日本職棒的總冠軍，睽違了38年再奪「日本一」。

前10名獲獎的句子中，與棒球有關的，還有日裔美籍棒球選手努特巴爾（Lars Nootbaar）的個人專屬慶祝手勢「磨胡椒表演」，因他在今年的世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）中，代表日本出賽而成名，雙手握拳如同轉胡椒罐的動作，象徵著想要替日本隊「磨出勝利」。

而其他獲獎的句子還包括，與感情有關的「蛙化現象」、日本唱跳女子團體「新學校的領袖」、在北海道東部襲擊超過60頭乳牛的「OSO18」巨熊、以及藉高薪工作機會共同犯罪的「暗黑打工」等。

阪神虎今年睽違38年再奪日本職棒冠軍。（法新社）

阪神虎今年睽違38年再奪日本職棒冠軍。（法新社）

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