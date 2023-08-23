考卷問為何建高速公路？ 學生拿社群用語應付 大馬教師氣到想哭！

題目問為何興建高速公路，學生在考卷上連續回答3次「因為能」，讓大馬教師氣到想哭。（圖擷取自twitter@efanhamza）

2023/08/23 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕大馬教師阿敏在批改考卷時，看到題目問為什麼要興建高速公路，學生卻回答3次社交媒體的流行語「因為能」，讓他失望的發文，自己教書教到筋疲力盡，甚至被氣到想哭，也引起網友熱議，認為社群媒體對學生產生負面影響，希望能恢復小學六年級的重大考試。

根據《星洲日報》報導，近期一名馬來西亞男子伊凡在推特上傳一段影片，並分享表弟阿敏在幫學生批改考卷時的遭遇，從影片中看到，題目問「馬來西亞為什麼要興建高速公路」，學生卻連續寫了3次社群媒體的流行語「因為能」（Sebab Boleh），讓身為老師的阿敏對學生的胡亂作答非常失望。

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阿敏隨後也發文，直言自己教書教到筋疲力盡，卻換來學生的敷衍，「我真得很想哭，每天教課教到快發瘋，學生考試的時候竟然還敢交白卷」、「在這所學校教了幾年，學生都是這樣，想要轉校又不能，真得很絕望，不想再當老師了！」伊凡在貼文中也表示，當學生被大量未過濾的社群資訊淹沒時，他們就會慢慢變成一群無知的人。

消息一出，在網路上引起網友熱議，許多人認為社群媒體已經對孩童產生負面影響，以至於他們不懂得尊師重道，也不關心自己的學業。也有不少人對年輕一代的教育水平感到擔憂，希望當局能恢復小學六年級的檢定等重大考試。

Tau tak apa yang cikgu-cikgu tengah runsingkan sekarang?



Bila students jawab ‘sebab boleh cikgu’ dalam kelas dan dalam kertas ujian.



Cousin aku dah menangis dah sebab rasa exhausted. Bila anak-anak consume banyak media sosial tanpa tapisan, kejahilan perlahan datang menyapa. https://t.co/G4O4OwatYc — Efan （@efanhamza） August 21, 2023

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