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普廷警告：一切外部干涉 視為對俄羅斯的侵略行徑

俄羅斯總統普廷28日透過視訊會議，出席世界俄羅斯人民委員會全體會議。（美聯社）

俄羅斯總統普廷28日透過視訊會議，出席世界俄羅斯人民委員會全體會議。（美聯社）

2023/11/29 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷28日聲稱，俄羅斯正為主權、正義而戰，也為全世界的自由而戰，沒有興趣佔領他國領土。他還警告，「我們將一切外部干涉，視為針對俄羅斯的侵略行徑」。

綜合《美聯社》、俄國《衛星通訊社》報導，普廷在第25屆世界俄羅斯人民委員會（World Russian People's Council）全體會議上發表視訊演說，他表示，俄羅斯是在為主權和正義而戰，並堅信此次主權之戰具有民族解放性質。

普廷特別強調，沒有主權和強大的俄羅斯，就不可能建立持久、穩定的世界秩序，是俄羅斯擋住了那些想稱霸世界的人的道路，俄羅斯正在為全世界的自由而戰。他說，「我們對佔領他國領土沒有一點點的興趣」、「俄羅斯被迫在烏克蘭發起特別軍事行動，我們在保護我們的人民」。

普廷此前曾多次強調，新納入俄羅斯的烏克蘭四州，是俄羅斯的歷史領土。

普廷在演說中再次指責，西方試圖在俄羅斯散播苦難和混亂，以便讓這個世界上國土面積最大的國家解體。他說，這樣的企圖注定失敗。普廷強調，在烏克蘭的行動是俄羅斯的一場勝利，現代俄羅斯重新獲得並鞏固了「作為世界大國的主權」。

他並指責美國及其盟友試圖「肢解和分裂俄羅斯」並警告，「一切為了在俄羅斯挑起民族間、宗教間衝突的外部干涉或挑釁，都會被視為針對俄羅斯的侵略行徑，將會受到相應的回應」。

德國《德新社》（DPA）分析，在下令對烏克蘭實施特別軍事行動將近2年後，普廷認為，俄羅斯已經恢復了全球「超級大國」的地位，預計普廷將在明年3月舉行的總統選舉中競選第5個任期。不過，他尚未正式宣布參選。

DPA指出，在某種程度上，普廷把在莫斯科舉行的這次會議發言，當成一場競選演說，把俄羅斯描繪成「更公平的世界秩序的捍衛者」。俄羅斯政界、商界、文化界和宗教界代表參加了此次會議。

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