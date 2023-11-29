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金正恩10歲女兒被吹捧「新星女將軍」 分析：健康不妙將接班？

北韓日前成功發射軍事偵察衛星後，最高領導人金正恩的女兒金主愛被吹捧為「新星女將軍」，對此南韓分析人士稱，此舉可能被解讀為金正恩有健康問題，將火速任命接班人。（路透）

北韓日前成功發射軍事偵察衛星後，最高領導人金正恩的女兒金主愛被吹捧為「新星女將軍」，對此南韓分析人士稱，此舉可能被解讀為金正恩有健康問題，將火速任命接班人。（路透）

2023/11/29 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，北韓日前成功發射軍事偵察衛星後，最高領導人金正恩的女兒金主愛被吹捧為「新星女將軍」，對此分析人士稱，此舉可能被解讀為金正恩有健康問題，將火速任命接班人。

綜合媒體報導，為慶祝成功發射軍事偵察衛星「萬裡鏡-1號」，北韓23日舉行平壤市委、國家保衛省、社會安全省幹部演講會，會中對金主愛進行個人崇拜，稱其為「北韓新星女將軍」，並稱「朝鮮邁入太空強國時代」、「太空強國時代的未來將在新星女將軍的帶領下更加輝煌」等。

在2016年棄朝（朝鮮、北韓）投韓的韓國執政黨國民力量籍議員太永浩對此發文稱，若消息屬實，顯示政權最高層指定金主愛為接班人的內部程序已經走完。過去北韓已故最高領導人金正日也曾因腦中風行動不便，在消息傳開後授予金正恩「金大將」的稱號，當時還強迫全體民眾歌唱名為《腳步》的歌曲，開始對金正恩進行個人崇拜。

太永浩稱，將年僅10幾歲的金朱愛與衛星發射成功掛鈎，全力打造偶像化領袖，從北韓的標準和觀念來看十分不尋常，難免讓人懷疑是因金正恩的健康出了問題，才加速任命接班人。

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