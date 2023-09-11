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形塑北韓二把手？金正恩「第一千金」禮賓規格升級

北韓領導人金正恩和愛女金主愛並排坐在主席團特別專座的正中央，兩人不時笑著交談。（路透）

北韓領導人金正恩和愛女金主愛並排坐在主席團特別專座的正中央，兩人不時笑著交談。（路透）

2023/09/11 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕北韓八日晚間在平壤舉行的「九九節」（即建政紀念日、國慶日）75周年閱兵大典，北韓領導人金正恩和愛女金主愛並排坐在主席團特別專座的正中央，兩人不時笑著交談。外界關注第一千金的禮賓規格提升，是否為形塑「二把手」的意圖。

綜合外媒報導，金主愛在2月的建軍節閱兵式上與母親李雪主、黨書記等坐在主席團嘉賓席，位置與金正恩的座位有一定距離。

八月間金主愛陪同金正恩參加「海軍節」，時隔12天，在建國75周年閱兵儀式再次公開露面，父女倆的座位安排，引發關注，南韓統一部分析認為，北韓對金主愛的禮賓規格較7個月前的閱兵式更為提升，對金珠愛的禮賓規範正在形成，但如此安排有何意圖？尚難以預斷。

韓媒報導，雖然現階段說接班人為時過早，但從中不難看出金正恩正為愛女金主愛蓄積政治力量的用心。

專家根據勞動黨機關報《勞動新聞》報載次數作分析，金主愛自從去年11月18日隨金正恩觀摩「火星-17」型洲際彈道飛彈（ICBM）試射，首次在官媒露面，截至本月8日出席閱兵式，共報導16次公開行程，其中13次與軍事活動有關。

北韓領導人金正恩和愛女金主愛並排坐在主席團特別專座的正中央。（路透）

北韓領導人金正恩和愛女金主愛並排坐在主席團特別專座的正中央。（路透）

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