南韓最新統計：8成青年未婚 3成仍向父母伸手要錢

南韓統計廳指出，南韓19至34歲青年中，有8成仍與父母同住，且有3成仍向父母要錢。（歐新社檔案照）

2023/11/28 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》28日報導，南韓統計廳發布最新「根據人口住宅總調查結果分析的2000至2020韓國青年一代變化」報告，指南韓19至34歲的青年中每10人就有8人處於未婚狀態，且10人中有3人仍向父母伸手拿零用錢。

報導指出，南韓19至34歲的青年人口比重正在迅速減少，以2020年為準，青年人口為1021.3萬人，占總人口的20.4％，與20年前的28％（1288.3萬）相比減少8％。隨著低生育、高齡化進程加快，預計青年人口將在2050年萎縮至總人口的11％（521.3萬人），數量相當於現在的一半。

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隨著晚婚、不婚文化擴散，目前南韓青年中每10人就有8人未婚，以2020年為準，未婚青年為783.7萬人，占全體青年的81.5％，20年前此一比率僅54.5％，隨後便以每5年增加5到6個百分點的速度攀高。適婚年齡的30至34歲未婚比率為56.3％（2020年），比20年前的18.7％增近3倍。25至29歲人群中則有87.4％未婚，比20年前增加33.2％。

隨著未婚青年增加，夫妻家庭比重減少，仍與父母同住或獨立一人家庭則增加。以2020年為準，青年中與父母同住的比重為55.3％（532.1萬人）。其中，19至24歲的人最多，占45.7％，但被分類為初入社會的25至29歲（35％）和30至34歲（19.4％）的比率也不低。

單身家庭為20.1％（193.5萬人），與2000年的6.6％相比增加3倍以上。在青年獨居的理由中，職場因素最多，占55.7％，其次為獨立生活（23.6％）和學業（14.8％）等。

此外，65.2％青年的生活費來源為「本人或配偶的工作」，但10人中有3人（29.5％）得到父母的幫助。

從家庭形態來看，單身家庭中得到父母幫助的比率達20.5％；從教育狀態來看，大學畢業、結業、輟學者中有17.7％仍從父母那得到生活費幫助。這兩組都是就業比率相對較高的族群，意味以前在經濟上應獨立時期的很多人，現在一部分在經濟上仍依賴父母。

居住在京畿道高陽市的32歲金姓上班族已工作7年，但依然和父母生活在一起，因為上、下班方便，也不需要付月租或生活費，所以更容易存錢。比金某小2歲的弟弟也在上班，但同樣沒有搬出去，所以現在一家四口住在一起。

金某坦言：「雖然父母天天念叨『趕快結婚搬出去』，但我暫時沒有結婚計畫，雖然很對不起父母，但是能住的話會一直這樣住下去。」

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