南韓「不婚族」權益抬頭 公司比照結婚發放津貼

南韓民眾「不婚」比率攀升，企業也與時俱進，改變津貼發放模式。（法新社）

2023/02/26 16:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓和台灣一樣逐漸步入出生率降低、勞動人口老化的階段，但與此同時，南韓近年來的「不婚」趨勢愈來愈受到社會認可，當地企業更是迅速做出因應，比照結婚發放津貼，以期留住優秀人才。

《日經亞洲》26日報導，南韓樂金（LG）集團旗下電信營運商「LG U+」今年1月開始實施「不婚津貼」，員工只需要在公司紅白事公佈欄上說明自己不打算結婚，就能申請這筆津貼，金額相當於1個月的基本薪資及5天帶薪休假，與結婚禮金的發放標準相同。不過，若取得這項津貼的員工未來決定結婚，就會失去領取結婚禮金和婚假的資格。

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「LG U+」表示，這項計畫旨在尊重多元的生活方式，目前僅限43歲（含）以上或在職至少10年的員工申請，但之後打算逐步放寬資格，實施迄今已有6名員工提出申請。

2年前，南韓「NH投資證券公司」率先啟動「不婚津貼」計畫，45歲（含）以上員工只要表明今後將保持單身，就能獲得約1個月薪資的津貼。該公司表示，此舉是確保已婚和未婚員工獲得公平對待，為選擇單身的人提供合乎禮儀的補助。另外，「樂天百貨」除了為符合資格的員工提供現金津貼外，也會贈送室內植栽（結婚者則送捧花）。

南韓企劃財政部統計廳2020年調查顯示，30歲民眾中有42.5％沒有伴侶，比10年前上升13.3％，而30歲以上男性更有50.8％為單身。這股趨勢促使企業調整津貼模式，以留住人才。

報導指出，「不婚津貼」乍看之下似乎是在鼓吹人們保持單身，與政府推動提高生育率的政策背道而馳，但也有專家認為，支持不婚族反而可以鼓勵已婚者生小孩。

翰林大學社會學教授石才恩（Shin Kyung-ah）表示，許多在職女性對生育第2胎感到猶豫，因為擔心會增加同事的負擔。若未婚員工也能領取津貼的話，已婚員工會比較放心生養更多小孩。

南韓文化體育觀光部2016年的調查顯示，26.7％受訪者認為自己「必須」在某個階段結婚，但這個數字在去年調查中降至17.6％，顯示南韓民眾的傳統婚姻觀已發生劇變。「韓國調查」（Hankook Research）組織近期則發現，最常見的不婚理由是高昂結婚開銷，其次是生養小孩的心理負擔，再來是視婚姻為生命選項之一、而非必需品。

還有一項因素使許多南韓民眾逃避婚姻，即高額住房開銷。南韓獨特的租屋系統要求房客事先繳交一大筆「保證金」，通常是房產價值的4分之1至2分之1，首爾市中心的價格更是高不可攀，讓許多新婚夫婦難以負擔；若是膝下有子，又得煩惱教育費用，以確保孩子不會落居人後。

一名30多歲的未婚南韓男性受訪表示，他絕對願意與人交往，條件是不要結婚，「婚姻讓我覺得被社會綁住，而且我也不知道我的小孩長大後會不會開心。」

另一名30多歲的未婚女性則說，「當我想到我得承擔的家庭責任，以及與婆家的相處，我就無法正面看待婚姻。」

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